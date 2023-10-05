https://sputniknews.com.tr/20231005/rusya-nato-stratejistlerinin-gorevi-ukraynadaki-catismayi-mumkun-oldugunca-uzatmak-1076059428.html

Rusya: NATO stratejistlerinin görevi Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak

Rusya: NATO stratejistlerinin görevi Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak

Rusya’nın AGİT Daimi Temsilci Yardımcısı Maksim Buyakeviç, NATO stratejistlerinin şu anki görevlerinin Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak olduğunu... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T18:13+0300

2023-10-05T18:13+0300

2023-10-05T18:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

nato

rusya

askeri operasyon

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Daimi Konsey toplantısında konuşan Maksim Buyakeviç, NATO stratejistlerinin şu anki görevlerinin Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak olduğunu, Rusya’nın NATO ülkelerinin Rus düşmanı siyasi elitlerinin yarattığı tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.Buyakeviç “Kiev rejimini yönlendirenlerin şu anki hedeflerinin, özel askeri operasyon bölgesinde Rus ordu grubu birliklerine karşı reel bir askeri avantaj elde etmeyi içermediği açıktır. Rusya'ya karşı askeri zafer elde etmek imkansız ve Batı bunu çok iyi biliyor. Bu nedenle, Nato stratejistlerinin mevcut görevleri, çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak ve kelimenin tam anlamıyla Ukrayna'nın kan kaybetmesini devam ettirmenin yanı sıra yan iç politik istikrarsızlığı kışkırtma umuduyla ülkemizin askeri potansiyelini zayıflatma girişimleridir” dedi.Rusya’nın bunu gördüğünü ve NATO ülkelerinin Rus düşmanı siyasi elitlerinin yarattığı tüm tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını sürdüreceğine vurgu yapan Rus diplomat, “Batı'nın Rusya karşıtı uygulamalarının Rus toplumunun daha da kenetlenmesine katkıda bulunduğunu bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230930/nato-genel-sekreterinden-ukraynaya-iliskin-aciklama-bir-yol-bulacagiz-1075901732.html

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