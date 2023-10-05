https://sputniknews.com.tr/20231005/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-isledigi-suclara-iliskin-veriler-toplanacak-1076053904.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, zafere giden süreçte Ukrayna'nın işlediği suçlara ilişkin veri... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T23:06+0300

2023-10-05T23:06+0300

2023-10-05T23:06+0300

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uluslararası hukuk ihlali

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik Sputnik'e verdiği demeçte, zafere ulaşana kadar Kiev rejiminin işlediği suçlar hakkında bilgi toplayacaklarını ifade etti.Bunun sistematik bir çalışma olacağını vurgulayan Miroşnik, bilgi akışı sağlandıkça ayrım gözetmeksizin silah kullanımı, çocuklara karşı işlenen suçlar, tıbbî ve eğitim tesislerinin tahrip edilmesi gibi insanlara yönelik işlenen hukuk ihlalleri de kapsayan belirli suç türlerini ele alan raporlar yayımlayacaklarını açıkladı. Miroşnik, bu bilgilerin uluslararası platformlar ve Rus dış temsilcilikleri ile delegasyonlar için gerekliği olduğunun altını çizdi.Rus diplomat, bu çalışmanın zafere kadar süreceğini zira şu an ellerinde bulunan istatistiklerin dahi güncelliğini yitirmeye başladığını vurgulayarak, "Zira her gün bombardıman var ve insanlar acı çekiyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231005/ukrayna-ordusu-sinirdaki-rus-bolgeleri-bryansk-ve-kurska-saldirdi-1076047372.html

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ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, uluslararası hukuk ihlali