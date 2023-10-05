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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-isledigi-suclara-iliskin-veriler-toplanacak-1076053904.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, zafere giden süreçte Ukrayna'nın işlediği suçlara ilişkin veri... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T23:06+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
uluslararası hukuk ihlali
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik Sputnik'e verdiği demeçte, zafere ulaşana kadar Kiev rejiminin işlediği suçlar hakkında bilgi toplayacaklarını ifade etti.Bunun sistematik bir çalışma olacağını vurgulayan Miroşnik, bilgi akışı sağlandıkça ayrım gözetmeksizin silah kullanımı, çocuklara karşı işlenen suçlar, tıbbî ve eğitim tesislerinin tahrip edilmesi gibi insanlara yönelik işlenen hukuk ihlalleri de kapsayan belirli suç türlerini ele alan raporlar yayımlayacaklarını açıkladı. Miroşnik, bu bilgilerin uluslararası platformlar ve Rus dış temsilcilikleri ile delegasyonlar için gerekliği olduğunun altını çizdi.Rus diplomat, bu çalışmanın zafere kadar süreceğini zira şu an ellerinde bulunan istatistiklerin dahi güncelliğini yitirmeye başladığını vurgulayarak, "Zira her gün bombardıman var ve insanlar acı çekiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231005/ukrayna-ordusu-sinirdaki-rus-bolgeleri-bryansk-ve-kurska-saldirdi-1076047372.html
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ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, uluslararası hukuk ihlali
ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, uluslararası hukuk ihlali

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev'in işlediği suçlara ilişkin veriler toplanacak

23:06 05.10.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, zafere giden süreçte Ukrayna'nın işlediği suçlara ilişkin veri toplayacaklarını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik Sputnik'e verdiği demeçte, zafere ulaşana kadar Kiev rejiminin işlediği suçlar hakkında bilgi toplayacaklarını ifade etti.
Bunun sistematik bir çalışma olacağını vurgulayan Miroşnik, bilgi akışı sağlandıkça ayrım gözetmeksizin silah kullanımı, çocuklara karşı işlenen suçlar, tıbbî ve eğitim tesislerinin tahrip edilmesi gibi insanlara yönelik işlenen hukuk ihlalleri de kapsayan belirli suç türlerini ele alan raporlar yayımlayacaklarını açıkladı. Miroşnik, bu bilgilerin uluslararası platformlar ve Rus dış temsilcilikleri ile delegasyonlar için gerekliği olduğunun altını çizdi.
Rus diplomat, bu çalışmanın zafere kadar süreceğini zira şu an ellerinde bulunan istatistiklerin dahi güncelliğini yitirmeye başladığını vurgulayarak, "Zira her gün bombardıman var ve insanlar acı çekiyor" dedi.
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