https://sputniknews.com.tr/20231005/rusya-disisleri-abdnin-ukraynadaki-biyolojik-askeri-faaliyetleri-sorunu-cozulmeli-1076031807.html

Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetleri sorunu çözülmeli

Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetleri sorunu çözülmeli

BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısına katılan Rus heyetinin Başkan Yardımcısı Volontsov, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetleri sorununun... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T02:45+0300

2023-10-05T02:45+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

abd

rusya

birleşmiş milletler (bm)

biyolojik silahlar sözleşmesi (bwc)

konstantin vorontsov

bm genel kurulu

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BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetlerine ilişkin soruların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.Vorontsov açıklamasında şu sözlere yer verdi: Vorontsov, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ederek gerçekleştirilen bu biyolojik-askeri faaliyetlerle ilgili olarak Rusya tarafından resmi olarak gündeme getirilen geçerli soruların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.Rus diplomat, bu durumun, etkili bir doğrulama mekanizması ile Sözleşme'nin tüm maddelerini ele alan yasal olarak bağlayıcı bir protokole duyulan ihtiyacı teyit ettiğini de sözlerine ekledi.

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ukrayna, abd, rusya, birleşmiş milletler (bm), biyolojik silahlar sözleşmesi (bwc), konstantin vorontsov, bm genel kurulu