https://sputniknews.com.tr/20231005/rusya-disisleri-abdnin-ukraynadaki-biyolojik-askeri-faaliyetleri-sorunu-cozulmeli-1076031807.html
Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetleri sorunu çözülmeli
Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetleri sorunu çözülmeli
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısına katılan Rus heyetinin Başkan Yardımcısı Volontsov, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetleri sorununun... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T02:45+0300
2023-10-05T02:45+0300
2023-10-05T02:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
rusya
birleşmiş milletler (bm)
biyolojik silahlar sözleşmesi (bwc)
konstantin vorontsov
bm genel kurulu
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BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetlerine ilişkin soruların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.Vorontsov açıklamasında şu sözlere yer verdi: Vorontsov, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ederek gerçekleştirilen bu biyolojik-askeri faaliyetlerle ilgili olarak Rusya tarafından resmi olarak gündeme getirilen geçerli soruların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.Rus diplomat, bu durumun, etkili bir doğrulama mekanizması ile Sözleşme'nin tüm maddelerini ele alan yasal olarak bağlayıcı bir protokole duyulan ihtiyacı teyit ettiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disisleri-kiev-barisi-saglamaya-meyilli-degil-catismanin-devam-etmesini-istiyor-1076002454.html
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ukrayna, abd, rusya, birleşmiş milletler (bm), biyolojik silahlar sözleşmesi (bwc), konstantin vorontsov, bm genel kurulu
ukrayna, abd, rusya, birleşmiş milletler (bm), biyolojik silahlar sözleşmesi (bwc), konstantin vorontsov, bm genel kurulu
Rusya Dışişleri: ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetleri sorunu çözülmeli
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BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısına katılan Rus heyetinin Başkan Yardımcısı Volontsov, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetleri sorununun çözülmesi çağrısında bulundu.
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi’nin toplantısındaki Rus heyetinin başkan yardımcısı Konstantin Vorontsov, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik-askeri faaliyetlerine ilişkin soruların çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Vorontsov açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi bağlamında, ABD'nin Ukrayna'da Pentagon ve ona bağlı yapıların desteğiyle yürüttüğü biyolojik-askeri programın uygulanmasına ilişkin gerçekler dikkat gerektirmektedir."
Vorontsov, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ederek gerçekleştirilen bu biyolojik-askeri faaliyetlerle ilgili olarak Rusya tarafından resmi olarak gündeme getirilen geçerli soruların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
Rus diplomat, bu durumun, etkili bir doğrulama mekanizması ile Sözleşme'nin tüm maddelerini ele alan yasal olarak bağlayıcı bir protokole duyulan ihtiyacı teyit ettiğini de sözlerine ekledi.