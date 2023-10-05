https://sputniknews.com.tr/20231005/letonyada-yasayan-3-binden-fazla-rusya-vatandasina-tebligat-ulkeden-ayrilin-1076058645.html

Letonya'da yaşayan 3 binden fazla Rusya vatandaşına tebligat: 'Ülkeden ayrılın'

Letonya'da yaşayan 3 binden fazla Rusya vatandaşına tebligat: 'Ülkeden ayrılın'

Letonya Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi, ülkede yaşayan 3 binden fazla Rusya vatandaşına tebligat göndererek ikamet izni sürelerinin dolduğunu bildirdi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T16:30+0300

2023-10-05T16:30+0300

2023-10-05T16:30+0300

dünya

letonya

rusya

rus vatandaşı

tebligat

ab

vatandaşlık

letonyalı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076058463_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a8890f66142bce9e189589c014b4a99d.jpg

Kasım 2022'de ülkedeki Rusların geçici ikamet izinlerinin sadece istisnai durumlarda uzatılacağını, daimi ikamet izni için en az A2 düzeyinde dil sınavından geçme şartı getirildiğini duyuran Letonya hükümeti, ikamet izni süresi dolan 3 bin 255 Rusya vatandaşına ülkeyi terk etmeleri yönünde tebligat gönderdi.Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi Başkanı Maira Rose, LSM'e verdiği demeçte, "Göç Kanunu uyarınca, daimi ikamet izni süresi 2 Eylül'de sona erdi. Dolayısıyla bu kişilerin 30 Kasım 2023'e kadar Letonya topraklarını terk etmeleri gerekiyor" dedi.Rose, yaklaşık 200 Rusya vatandaşının ikamet iznini uzatma başvurusunda bulunmadığını, bazı Ruslara da yurtdışında bulunmaları nedeniyle tebligat gönderilmediğini bildirdi.Vatandaşlık ve Göç İşleri Dairesi, geçen yılın sonlarına doğru açıklama yaparak 3 bin 500'den fazla Rus vatandaşının daimi AB sakini statüsü talep etmediğini ya da dil sınavı için başvuruda bulunmadığını duyurmuştu.Letonya mevzuatına göre ülkede ikamet izinlerinin geçerliliği 2 Eylül'de sona eriyor. Bu tarihten sonra tebligat alanların 30 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar sınava girme hakkı bulunan kişilerin ikamet izni, sınavı geçmeleri halinde yıl sonuna kadar uzatılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230626/letonya-ruslara-yonelik-her-turlu-vizeyi-askiya-aldi-1072896264.html

letonya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

letonya, rusya, rus vatandaşı, tebligat, ab, vatandaşlık, letonyalı