https://sputniknews.com.tr/20230626/letonya-ruslara-yonelik-her-turlu-vizeyi-askiya-aldi-1072896264.html

Letonya, Ruslara yönelik her türlü vizeyi askıya aldı

Letonya, Ruslara yönelik her türlü vizeyi askıya aldı

Letonya Dışişleri Bakanlığı, 'öngörülemeyen' iç durum nedeniyle ülkenin pazartesi gününden itibaren Rus vatandaşlarına her türlü vize verilmesini askıya... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T22:09+0300

2023-06-26T22:09+0300

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Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki 'öngörülemeyen' iç durum nedeniyle bugünden itibaren Rus vatandaşlarına verilecek her türlü vizeyi askıya aldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya'daki iç siyasi olayların öngörülemeyen gelişimi nedeniyle, 26 Haziran 2023 tarihinden itibaren Letonya'nın yurtdışındaki diplomatik ve konsolosluk misyonlarında Rusya vatandaşlarının her türlü vize başvurularının kabulü askıya alınmıştır" denildi. Açıklamaya göre, 25 Haziran'dan önce kabul edilen vize başvuruları işleme konulacak.Eylül 2022'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasının tamamen askıya alınmasına ilişkin kararı onaylamıştı.Bu hamle, Rus vatandaşlarına vize başvuru ücretinin artmasına, ek belge kanıtı sunma mecburiyetine, vize işlem sürelerinin uzamasına ve çok girişli vizelerin verilmesinde daha kısıtlayıcı kuralların uygulanmasına neden olmuştu.Ayrıca Rusya'ya sınırı olan Avrupa ülkelerinin Rusların girişini ülke düzeyinde kısıtlayabilmesi imkanı da tanınmıştı.

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