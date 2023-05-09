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https://sputniknews.com.tr/20230509/letonyada-6-kisi-9-mayis-dolayisiyla-cicek-birakmalari-gerekcesiyle-gozaltina-alindi-1070855692.html
Letonya'da 6 kişi, 9 Mayıs dolayısıyla çiçek bırakmaları gerekçesiyle gözaltına alındı
Letonya'da 6 kişi, 9 Mayıs dolayısıyla çiçek bırakmaları gerekçesiyle gözaltına alındı
Letonya’da kolluk kuvvetleri 6 kişiyi, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Sovyet döneminin sökülmüş anıtlarının yerlerine çiçek bırakmaları ve ‘düşmanca semboller’... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T18:50+0300
2023-05-09T18:50+0300
dünya
letonya
riga
9 mayıs zafer bayramı
gözaltı
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Letonya polisinin sitesinde bugün yayınlanan açıklamaya göre, bugün kolluk kuvvetleri 6 kişiyi, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Sovyet döneminin sökülmüş anıtlarının yerlerine çiçek bırakmaları ve ‘düşmanca semboller’ sergilemeleri gerekçesi ile gözaltına aldı.Açıklamada, “Bugün toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Bunların beşi, Riga'daki Zafer Parkı'nda daha önce Sovyet anıtının bulunduğu yere çiçek bırakmaları nedeniyle, bir kişi ise üzerinde ‘düşmanca semboller’ varken çiçek bıraktığı için gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.9 Mayıs'ta toplam olarak 9 idari suç davası ve bir ceza davası açıldığı kaydedilen açıklamada, altı davanın Riga bölgesinde, ikisinin Latgale'de ve bir tanesinin de Zemgale'de başlatıldığı kaydedildi.Ayrıca kolluk kuvvetleri, Daugavpils'te tekerlekli sandalyede bir engellinin üzerinde ‘Rusya’ yazılı ceketini çıkarmaya zorlandıklarını doğruladı.20 Nisan'da Delfi portalı, Letonya parlamentosunun 9 Mayıs kutlamalarına adanmış halka açık etkinlikleri yasaklayan yasayı oy çokluğuyla onayladığını bildirmişti.
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letonya, riga, 9 mayıs zafer bayramı, gözaltı
letonya, riga, 9 mayıs zafer bayramı, gözaltı

Letonya'da 6 kişi, 9 Mayıs dolayısıyla çiçek bırakmaları gerekçesiyle gözaltına alındı

18:50 09.05.2023
© SputnikLetonya
Letonya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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Letonya’da kolluk kuvvetleri 6 kişiyi, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Sovyet döneminin sökülmüş anıtlarının yerlerine çiçek bırakmaları ve ‘düşmanca semboller’ sergilemeleri gerekçesi ile gözaltına aldı.
Letonya polisinin sitesinde bugün yayınlanan açıklamaya göre, bugün kolluk kuvvetleri 6 kişiyi, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Sovyet döneminin sökülmüş anıtlarının yerlerine çiçek bırakmaları ve ‘düşmanca semboller’ sergilemeleri gerekçesi ile gözaltına aldı.
Açıklamada, “Bugün toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Bunların beşi, Riga'daki Zafer Parkı'nda daha önce Sovyet anıtının bulunduğu yere çiçek bırakmaları nedeniyle, bir kişi ise üzerinde ‘düşmanca semboller’ varken çiçek bıraktığı için gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
9 Mayıs'ta toplam olarak 9 idari suç davası ve bir ceza davası açıldığı kaydedilen açıklamada, altı davanın Riga bölgesinde, ikisinin Latgale'de ve bir tanesinin de Zemgale'de başlatıldığı kaydedildi.
Ayrıca kolluk kuvvetleri, Daugavpils'te tekerlekli sandalyede bir engellinin üzerinde ‘Rusya’ yazılı ceketini çıkarmaya zorlandıklarını doğruladı.
20 Nisan'da Delfi portalı, Letonya parlamentosunun 9 Mayıs kutlamalarına adanmış halka açık etkinlikleri yasaklayan yasayı oy çokluğuyla onayladığını bildirmişti.
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