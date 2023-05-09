https://sputniknews.com.tr/20230509/letonyada-6-kisi-9-mayis-dolayisiyla-cicek-birakmalari-gerekcesiyle-gozaltina-alindi-1070855692.html

Letonya'da 6 kişi, 9 Mayıs dolayısıyla çiçek bırakmaları gerekçesiyle gözaltına alındı

Letonya'da 6 kişi, 9 Mayıs dolayısıyla çiçek bırakmaları gerekçesiyle gözaltına alındı

Letonya’da kolluk kuvvetleri 6 kişiyi, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Sovyet döneminin sökülmüş anıtlarının yerlerine çiçek bırakmaları ve ‘düşmanca semboller’... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T18:50+0300

2023-05-09T18:50+0300

2023-05-09T18:50+0300

dünya

letonya

riga

9 mayıs zafer bayramı

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/09/1070855781_0:135:675:515_1920x0_80_0_0_7dd9f83491f83937324f4ea7ac7a0ff2.jpg

Letonya polisinin sitesinde bugün yayınlanan açıklamaya göre, bugün kolluk kuvvetleri 6 kişiyi, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Sovyet döneminin sökülmüş anıtlarının yerlerine çiçek bırakmaları ve ‘düşmanca semboller’ sergilemeleri gerekçesi ile gözaltına aldı.Açıklamada, “Bugün toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Bunların beşi, Riga'daki Zafer Parkı'nda daha önce Sovyet anıtının bulunduğu yere çiçek bırakmaları nedeniyle, bir kişi ise üzerinde ‘düşmanca semboller’ varken çiçek bıraktığı için gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.9 Mayıs'ta toplam olarak 9 idari suç davası ve bir ceza davası açıldığı kaydedilen açıklamada, altı davanın Riga bölgesinde, ikisinin Latgale'de ve bir tanesinin de Zemgale'de başlatıldığı kaydedildi.Ayrıca kolluk kuvvetleri, Daugavpils'te tekerlekli sandalyede bir engellinin üzerinde ‘Rusya’ yazılı ceketini çıkarmaya zorlandıklarını doğruladı.20 Nisan'da Delfi portalı, Letonya parlamentosunun 9 Mayıs kutlamalarına adanmış halka açık etkinlikleri yasaklayan yasayı oy çokluğuyla onayladığını bildirmişti.

letonya

riga

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

letonya, riga, 9 mayıs zafer bayramı, gözaltı