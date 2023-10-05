https://sputniknews.com.tr/20231005/kursk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1076073366.html
Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı düşürüldü
Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T23:24+0300
2023-10-05T23:24+0300
2023-10-05T23:24+0300
dünya
kursk
rusya savunma bakanlığı
iha
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya topraklarına insansız hava araçları ile terör saldırısı düzenleme girişimini önlediği belirtildi.Açıklamada, “5 Ekim 2023 tarihinde Moskova saatiyle 20.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” denildi.Hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını imha ettiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/ukraynadan-iha-saldirisi-kursk-bolgesindeki-7-yerlesim-yerinde-elektrik-kesildi-1075766270.html
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kursk, rusya savunma bakanlığı, iha, iha
kursk, rusya savunma bakanlığı, iha, iha
Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya topraklarına insansız hava araçları ile terör saldırısı düzenleme girişimini önlediği belirtildi.
Açıklamada, “5 Ekim 2023 tarihinde Moskova saatiyle 20.30 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” denildi.
Hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını imha ettiği vurgulandı.