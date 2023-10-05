https://sputniknews.com.tr/20231005/karadagdaki-uzun-yatma-yarismasinin-galipleri-49-gunde-belli-oldu-1076071310.html

Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışmasının galipleri 49. günde belli oldu

Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışmasının galipleri 49. günde belli oldu

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışmasını 49'uncu günde Lidija... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

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rKaradağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, bu yıl 12.si düzenlenen 'uzun yatma' yarışmasının galipleri 49. günde belli olduKaradağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmayı kazanan Markovic ve Knezevic, 1000 euro ödülü ve "en tembel vatandaş" unvanlarını paylaştı.Rekor da kırıldı Bu yıl 12'nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı.Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı.Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.

https://sputniknews.com.tr/20231003/46-gundur-en-tembel-olabilmek-icin-yatiyorlar-1075974745.html

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