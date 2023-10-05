https://sputniknews.com.tr/20231005/karadagdaki-uzun-yatma-yarismasinin-galipleri-49-gunde-belli-oldu-1076071310.html
Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışmasının galipleri 49. günde belli oldu
Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışmasının galipleri 49. günde belli oldu
Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışmasını 49'uncu günde Lidija... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T20:22+0300
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2023-10-05T20:22+0300
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rKaradağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, bu yıl 12.si düzenlenen 'uzun yatma' yarışmasının galipleri 49. günde belli olduKaradağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmayı kazanan Markovic ve Knezevic, 1000 euro ödülü ve "en tembel vatandaş" unvanlarını paylaştı.Rekor da kırıldı Bu yıl 12'nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı.Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı.Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/46-gundur-en-tembel-olabilmek-icin-yatiyorlar-1075974745.html
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balkan, balkan ülkeleri, niksic , brezna etno
Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışmasının galipleri 49. günde belli oldu
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Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışmasını 49'uncu günde Lidija Markovic ve Filip Knezevic kazandı.
rKaradağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, bu yıl 12.si düzenlenen 'uzun yatma' yarışmasının galipleri 49. günde belli oldu
Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmayı kazanan Markovic ve Knezevic, 1000 euro ödülü ve "en tembel vatandaş" unvanlarını paylaştı.
Rekor da kırıldı
Bu yıl 12'nci kez düzenlenen yarışmada ödül kazananlar, 1200 saate yakın süre yatarak, yarışma rekorunu da kırdı.
Daha önceki yıllarda birkaç gün süren yarışmada, katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayıldı.
Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildi.