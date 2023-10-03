https://sputniknews.com.tr/20231003/46-gundur-en-tembel-olabilmek-icin-yatiyorlar-1075974745.html
46 gündür 'en tembel' olabilmek için yatıyorlar
46 gündür 'en tembel' olabilmek için yatıyorlar
Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T09:53+0300
2023-10-03T09:53+0300
2023-10-03T09:53+0300
yaşam
karadağ
tembel
yarışma
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Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor.Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230710/hollandada-guzellik-yarismasini-ilk-kez-bir-trans-kadin-kazandi--1073362937.html
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46 gündür 'en tembel' olabilmek için yatıyorlar
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Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor.
Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 46 gündür sürüyor.
Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.
Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.
Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.