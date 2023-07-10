https://sputniknews.com.tr/20230710/hollandada-guzellik-yarismasini-ilk-kez-bir-trans-kadin-kazandi--1073362937.html

Hollanda'da güzellik yarışmasını ilk kez bir trans kadın kazandı

Hollanda'da güzellik yarışmasını ilk kez bir trans kadın kazandı

Hollanda'da düzenlenen en büyük çaplı güzellik yarışması Miss Netherlands'i ilk kez bir trans kadın kazandı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

hollanda

güzellik yarışması

trans

trans birey

trans kadın

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22 yaşındaki Rikkie Valerie Kolle, Pazar günü Hollanda'da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak adını tarihe yazdırdı. Tacını selefi Ona Moody ve son 2022 Kainat Güzeli R'Bonney Gabriel'den alan Kolle, parlak kırmızı bir elbiseyle sahnede boy gösterdi. Alkışlar arasında bir demet çiçekle sahnede öne çıkan Kolle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başardım!" ifadesini kullandı. Transseksüel yarışmacılar 2012'den beri yer alabiliyor. Ekim 2022'de Miss Universe organizasyonunu satın alan Taylandlı iş kadını ve avukat Anne Jakrajutatip de kendisini transseksüel olarak tanımlıyor.Henüz kesin tarihi belli olmayan Miss Universe (Kainat Güzeli) 2023, Aralık ayında El Salvador'da düzenlenecek. Organizasyonda 24 ülkeden yarışmacı yer alacak. Öte yandan Kolle, Miss Universe'de yarışan ikinci transseksüel kadın olacak. 2018'de Angela Ponce, İspanya güzeli olarak yarışmaya katılıp bir ilke imza atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230420/abdde-translarin-okullarda-kadin-ve-kiz-kategorilerinde-yarismasini-yasaklayan-tasari-kabul-edildi-1069978106.html

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hollanda, güzellik yarışması, trans, trans birey, trans kadın