https://sputniknews.com.tr/20230420/abdde-translarin-okullarda-kadin-ve-kiz-kategorilerinde-yarismasini-yasaklayan-tasari-kabul-edildi-1069978106.html

ABD'de transların, okullarda kadın ve kız kategorilerinde yarışmasını yasaklayan tasarı kabul edildi

ABD'de transların, okullarda kadın ve kız kategorilerinde yarışmasını yasaklayan tasarı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde, doğuştan erkek olan trans bireylerin okullarda düzenlenen spor müsabakalarında kadın ve kız çocuğu kategorilerinde yarışmasını... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T19:41+0300

2023-04-20T19:41+0300

2023-04-20T20:08+0300

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Milletvekilleri, doğuştan erkek olan trans bireylerin kadın ve kız çocuklarıyla üniversiteler dahil aynı okul takımlarında yer alıp rekabet etmesinin yasaklanmasına yönelik tasarıyı oyladı.Cumhuriyetçilerin önerdiği tasarı, 203 "hayır" oyuna karşın 219 "evet" oyuyla kabul edildi.Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, biyolojik olarak erkek doğan kişilerin kadın ve kız çocuğu kategorilerinde yarışmasının adaletsizlik olduğunu söyledi.Spor müsabakalarının "kadın" ve "erkek" kategorisine ayrılmasının bir nedeni olduğunu belirten McCarthy, kas kütlesi, boy farkı gibi farklılıkların yarışlardaki etkilerine işaret etti.Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries ise Cumhuriyetçilerin trans çocuklara zorbalık yapmak istediğini dile getirdi.Tasarı ne öngörüyor?Tasarı, eğitimle ilgili 1972 tarihli bir yasada, cinsiyetin, kişinin yalnızca doğuştan sahip olduğu biyolojik özelliklerine dayalı olarak tanınmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapılmasını öngörüyor.Bu kapsamda tasarı, cinsiyeti doğuştan erkek olan birinin kadın ve kız çocuklarıyla spor müsabakalarına katılması, antrenman yapması, bu hususta burs alması veya herhangi bir şekilde bir aktivitede yer almasını yasaklamayı hedefliyor.TartışmalarABD'de Cumhuriyetçiler, doğuştan erkek olan kişilerin biyolojik olarak avantajlı oldukları gerekçesiyle spor müsabakalarına kadınlarla aynı klasmanda katılmasının adaletsizlik olduğunu savunuyor.Bunun "kadın haklarını ihlal ettiğini" belirten Cumhuriyetçiler, spor müsabakalarında kadın ve kız çocuklarının biyolojik olarak doğuştan erkek olanlarla yarıştıklarında bilimsel olarak yenilmeye mahkum olduğunu ileri sürüyor.Demokratlar ise zaten dezavantajlı konumda olduklarını iddia ettikleri bir grubun siyasi kazanç için dışlandıklarını savunuyor.Tasarının yasalaşması için Senato ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da onayından geçmesi gerekiyor. Ancak Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda tasarının geçmesi beklenmiyor. Beyaz Saray da Biden'ın tasarıyı veto edeceğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220729/trumptan-trans-sporcu-yasagina-destek-cinsiyet-degistirmis-lebronun-kadin-takiminda-oynamasi-gibi-1059272324.html

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abd, trans, trans kadın, atlet, yarış