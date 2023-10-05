https://sputniknews.com.tr/20231005/kamu-kurumlari-personel-alimi-yapiyor-4-binden-fazla-ilan-en-dusuk-maas-22-bin-lira-1076045926.html
Kamu kurumları personel alımı yapıyor: 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira
Kamu kurumları personel alımı yapıyor: 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira
Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan son kadrolarda, 101 ilan kapsamında 4 binden fazla kişi kamuda istihdam edilecek. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T11:09+0300
2023-10-05T11:09+0300
2023-10-05T11:10+0300
türkiye
personel
personel alımı
kamu
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Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sürekli kadro açıyor. Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine göre; KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler kamuda işe başlıyor. Akademik personelden müfettişe memurdan destek personeline kadar onlarca kadro açık halde bekliyor. Başvuru şartları ve tarihlerini kaçırmadan başvurmak isteyenler ilgili kurumla irtibata geçebiliyor.Yılda iki defa zamKamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar.Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor.Bunun yanında mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar için sosyal tesis hakları da bulunuyor ve aileleriyle birlikte bu haktan yararlanabiliyorlar. Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma durumları da gerçekleşmiyor.22 bin lira maaşla işe başlanıyorPozisyona göre en düşük maaş olarak da 22 bin lira veriliyor. Ocak ayında en düşük memur maaşının 32 bin lirayı aşması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230926/mit-personel-alacak-doktor-ve-saglik-personeli-alim-duyurusu-1075770923.html
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personel, personel alımı, kamu
personel, personel alımı, kamu
Kamu kurumları personel alımı yapıyor: 4 binden fazla ilan, en düşük maaş 22 bin lira
11:09 05.10.2023 (güncellendi: 11:10 05.10.2023) Abone ol
Kamunun tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan son kadrolarda, 101 ilan kapsamında 4 binden fazla kişi kamuda istihdam edilecek.
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sürekli kadro açıyor.
Hürriyet gazetesinden Burak Taşçı'nın haberine
göre; KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler kamuda işe başlıyor. Akademik personelden müfettişe memurdan destek personeline kadar onlarca kadro açık halde bekliyor. Başvuru şartları ve tarihlerini kaçırmadan başvurmak isteyenler ilgili kurumla irtibata geçebiliyor.
Yılda iki defa zam
Kamu memuru ya da sözleşmeli personel olunması halinde yılda iki defa maaşlarına zam yapılıyor. Nöbet ya da vardiyalı çalışma sistemi dışında çalışan personeller hafta sonları izin yaparken hafta içi de saat 08:30 ile 17:00 arasında çalışma imkanı buluyorlar.
Yine vardiya ya da nöbeti olmayanlar resmi tatillerde ücretli izin yapma hakkına sahip oluyor.
Bunun yanında mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar için sosyal tesis hakları da bulunuyor ve aileleriyle birlikte bu haktan yararlanabiliyorlar. Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma durumları da gerçekleşmiyor.
22 bin lira maaşla işe başlanıyor
Pozisyona göre en düşük maaş olarak da 22 bin lira veriliyor. Ocak ayında en düşük memur maaşının 32 bin lirayı aşması bekleniyor.