MİT personel alacak: Doktor ve sağlık personeli alım duyurusu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bütün yönleriyle Kurtlar Vadisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Gerçek Hayat dergisinin Arap dünyasına seslenen videosu tartışılıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Kartal'da toplandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
15:15
1 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi
15:30
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
15:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
0 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir
17:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi
18:15
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz emekli general: Zelenskiy BM Genel Kurulu’nda hayal kırıklığı yaşadı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda
19:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil
20:31
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li Eski istihbarat subayi Ukrayna Silahli Kuvvetleri savas yetenegini kaybetti
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
SYRIZA'nın yeni lideri Kasselakis
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Dolar/TL'de yeni rekor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
62 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230926/mit-personel-alacak-doktor-ve-saglik-personeli-alim-duyurusu-1075770923.html
MİT personel alacak: Doktor ve sağlık personeli alım duyurusu
MİT personel alacak: Doktor ve sağlık personeli alım duyurusu
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde farklı branşlarda doktor ve sağlık personeli istihdam edilecek. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T12:57+0300
2023-09-26T12:57+0300
türkiye
türkiye
mit
personel
sözleşmeli personel
personel alımı
doktor
hemşire
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0d/1052699949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cddca63ca78782e49b59cb0698bda6f.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde farklı branşlarda doktor ve sağlık personeli istihdam edilecek.MİT'in kariyer sayfasından doktor ve sağlık personeli için alım duyurusuna çıkıldı.Buna göre, teşkilat bünyesinde istihdam edilecek doktorlar ve sağlık personeli, MİT personelinin her türlü sağlık ihtiyacına cevap vermek amacıyla, ileri teknoloji ve modern imkanlarla donatılmış, Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde görev yapacak.Başvuruda bulunmak isteyen doktorların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye'deki üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olması, 44 yaşını doldurmaması, uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübeye sahip olması (diş hekimleri ile pratisyen hekimler için en az 10 yıl) gerekiyor.Ayrıca zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemek, herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak, alanıyla ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hakim olmak, yoğun, vardiyalı, nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek, gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak da şartlar arasında sıralanıyor.Bu çerçevede, MİT'in Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde, nöroloji, iç hastalıkları, tıbbi biyokimya, çocuk hastalıkları, KBB, göz hastalıkları, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, diş hekimi ve pratisyen hekimler istihdam edilecek.Sağlık personelinde aranan temel şartlarMİT, ayrıca Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde fizyoterapist, diyetisyen, biyolog, laboratuvar teknikeri, yoğun bakım hemşiresi, çocuk hemşiresi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında hemşire alımı da yapacak.Bu alanlarda başvuru yapmak isteyen sağlık personelinin sahip olması gereken temel şartlar ise şöyle:Başvuruda bulunmak isteyen doktor ve sağlık personeli, MİT Kariyer Sayfası'ndan öz geçmişlerini gönderebiliyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0d/1052699949_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7c54ea500eb1eff22c177c5687b05024.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mit, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, doktor, hemşire
türkiye, mit, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, doktor, hemşire

MİT personel alacak: Doktor ve sağlık personeli alım duyurusu

12:57 26.09.2023
© AADoktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene
Doktor- Hekim - Hastane - Tedavi - Muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde farklı branşlarda doktor ve sağlık personeli istihdam edilecek.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde farklı branşlarda doktor ve sağlık personeli istihdam edilecek.
MİT'in kariyer sayfasından doktor ve sağlık personeli için alım duyurusuna çıkıldı.
Buna göre, teşkilat bünyesinde istihdam edilecek doktorlar ve sağlık personeli, MİT personelinin her türlü sağlık ihtiyacına cevap vermek amacıyla, ileri teknoloji ve modern imkanlarla donatılmış, Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde görev yapacak.
Başvuruda bulunmak isteyen doktorların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye'deki üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olması, 44 yaşını doldurmaması, uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübeye sahip olması (diş hekimleri ile pratisyen hekimler için en az 10 yıl) gerekiyor.
Ayrıca zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemek, herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak, alanıyla ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hakim olmak, yoğun, vardiyalı, nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek, gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak da şartlar arasında sıralanıyor.
Bu çerçevede, MİT'in Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde, nöroloji, iç hastalıkları, tıbbi biyokimya, çocuk hastalıkları, KBB, göz hastalıkları, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, diş hekimi ve pratisyen hekimler istihdam edilecek.

Sağlık personelinde aranan temel şartlar

MİT, ayrıca Ankara ve İstanbul'da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde fizyoterapist, diyetisyen, biyolog, laboratuvar teknikeri, yoğun bakım hemşiresi, çocuk hemşiresi ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) alanında hemşire alımı da yapacak.
Bu alanlarda başvuru yapmak isteyen sağlık personelinin sahip olması gereken temel şartlar ise şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun olmak. 35 yaşını doldurmamak, uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübeye sahibi olmak, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak, zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak. Ayrıca alanıyla ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak, iletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkınlık, yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek, gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak."
Başvuruda bulunmak isteyen doktor ve sağlık personeli, MİT Kariyer Sayfası'ndan öz geçmişlerini gönderebiliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала