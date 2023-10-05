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Kabaktepe: Değişimi dilinden düşürmeyenlerin koltuklarına nasıl sarıldıklarına şahitlik ediyoruz
Kabaktepe: Değişimi dilinden düşürmeyenlerin koltuklarına nasıl sarıldıklarına şahitlik ediyoruz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin cumartesi günü düzenleyeceği kongre öncesinde açıklama yaptı ve "Değişimi dilinden... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T11:58+0300
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politika
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ak parti
kongre
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AK Parti’nin cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda kongre düzenleyecek. Kongre öncesinde basın toplantısı düzenleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin 17 kez çıktığı yarışlarda her zaman ipi göğüslediğini dile getirdi.Kabaktepe konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:Kabaktepe, AK Parti'nin yenilenen yüzünden de bahsetti ve şunları ekledi:
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osman nuri kabaktepe, ak parti, kongre, değişim, muhalefet
osman nuri kabaktepe, ak parti, kongre, değişim, muhalefet

Kabaktepe: Değişimi dilinden düşürmeyenlerin koltuklarına nasıl sarıldıklarına şahitlik ediyoruz

11:58 05.10.2023 (güncellendi: 11:59 05.10.2023)
© İHAOsman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© İHA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin cumartesi günü düzenleyeceği kongre öncesinde açıklama yaptı ve "Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz" dedi.
AK Parti’nin cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda kongre düzenleyecek. Kongre öncesinde basın toplantısı düzenleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin 17 kez çıktığı yarışlarda her zaman ipi göğüslediğini dile getirdi.
Kabaktepe konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

"Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma; kısacası her alanda Türkiye’ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Kıymetli basın mensupları, Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hâkim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır."

Kabaktepe, AK Parti'nin yenilenen yüzünden de bahsetti ve şunları ekledi:
"Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. HEP YENİ HEP İLERİ diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye’nin Ortak Aklı AK Parti’mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre’mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."
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