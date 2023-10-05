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Yeni 'A takımını' oluşturacak, gözler Erdoğan'ın kararında: 250 kişilik listeyi 75'e indirdi
Yeni 'A takımını' oluşturacak, gözler Erdoğan'ın kararında: 250 kişilik listeyi 75'e indirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kongresinde kapsamlı değişikliğe gideceği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) için kurmaylarınca hazırlanan 250... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T07:55+0300
2023-10-05T07:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kongre
ak parti
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AK Parti kongresi öncesi yeni A takımını belirlemek üzere yoğun mesai harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün ve dün parti kurmaylarıyla ardı ardına toplantılar yaptı.Milliyet'in haberine göre, kongrede oylanacak 75 kişilik MKYK listesini hazırlamaları için görevlendirilen Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 250 kişilik taslak bir liste sundu. Gerçekleştirilen toplantılarda Erdoğan, listeyi 75 kişiye düşürdü; ancak Erdoğan’ın isim listesine son şeklini yarın akşama kadar vereceği ifade edildi.Yüzde 65'i değişebilirMKYK için hazırlanan taslak listenin oluşturulmasında yasama, yürütme ve parti dengesinin gözetildiği kaydediliyor. Bu kapsamda MKYK’da milletvekili sayısının daha az olacağı, bu vekillerin bazılarının ise doğrudan MYK’ya girebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, MKYK, disiplin ve etik kurullar ile demokrasi hakem heyeti başta olmak üzere genel merkez yönetiminde görev alan toplam 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişime gidilebileceği ifade ediliyor.AK Parti’nin cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongresinin programı da belli oldu. Saat 10.00’da başlaması planlanan programın ana sloganları “Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı” ve “Hep yeni hep ileri” olacak. Kongrede Türkiye’nin demokratikleşme hikâyesi, “Cumhuriyetin yüz akı” sloganına atıfla “Bizler, Sizler, Yüzler ve Sözler” olmak üzere dört ana başlıktan oluşacak bir metin kurgusuyla tiyatral olarak sahneye konulacak. Gösterinin ana metninde “toplumun tamamını kapsama” vurgusu yer alacak.Yarım saatlik konuşma planlanıyorErdoğan’ın yarım saatlik bir konuşma yapması planlanan kongrede daha sonra Genel Başkan ve yetkili kurulların seçimlerine geçilecek. Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de mini bir konser verecek.Kongreye, 27 ülkeden 49 siyasi partiden 119 siyasi parti temsilcisi, 76 büyükelçilik ve toplamda 13 uluslararası kuruluş gelecek. Kongre için AK Parti Genel Merkezi tarafından bakanlara mesaj gönderilerek, bakanların kongre salonuna yalnızca bir refakatçi ile gelmelerinin istendiği öğrenildi.Bin 572 kayıtlı delegesi bulunan kongrede seçimin ardından teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıkacak Erdoğan, sonrasında Genel Merkez’e geçerek MKYK üyeleri içerisinden 18 kişilik parti yönetimini oluşturan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirleyecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beş grup başkanvekili MYK’nın doğal üyeleri olduğu için yeni listede yer almaya devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20231004/abdulkadir-selvi-erdogan-kongrede-ne-diyecek-1076007302.html
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recep tayyip erdoğan, kongre, ak parti
recep tayyip erdoğan, kongre, ak parti

Yeni 'A takımını' oluşturacak, gözler Erdoğan'ın kararında: 250 kişilik listeyi 75'e indirdi

07:55 05.10.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kongresinde kapsamlı değişikliğe gideceği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) için kurmaylarınca hazırlanan 250 kişilik taslak listedeki isim sayısını 75’e indirdi.
AK Parti kongresi öncesi yeni A takımını belirlemek üzere yoğun mesai harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün ve dün parti kurmaylarıyla ardı ardına toplantılar yaptı.
Milliyet'in haberine göre, kongrede oylanacak 75 kişilik MKYK listesini hazırlamaları için görevlendirilen Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 250 kişilik taslak bir liste sundu. Gerçekleştirilen toplantılarda Erdoğan, listeyi 75 kişiye düşürdü; ancak Erdoğan’ın isim listesine son şeklini yarın akşama kadar vereceği ifade edildi.

Yüzde 65'i değişebilir

MKYK için hazırlanan taslak listenin oluşturulmasında yasama, yürütme ve parti dengesinin gözetildiği kaydediliyor. Bu kapsamda MKYK’da milletvekili sayısının daha az olacağı, bu vekillerin bazılarının ise doğrudan MYK’ya girebileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, MKYK, disiplin ve etik kurullar ile demokrasi hakem heyeti başta olmak üzere genel merkez yönetiminde görev alan toplam 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişime gidilebileceği ifade ediliyor.
AK Parti’nin cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongresinin programı da belli oldu. Saat 10.00’da başlaması planlanan programın ana sloganları “Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı” ve “Hep yeni hep ileri” olacak. Kongrede Türkiye’nin demokratikleşme hikâyesi, “Cumhuriyetin yüz akı” sloganına atıfla “Bizler, Sizler, Yüzler ve Sözler” olmak üzere dört ana başlıktan oluşacak bir metin kurgusuyla tiyatral olarak sahneye konulacak. Gösterinin ana metninde “toplumun tamamını kapsama” vurgusu yer alacak.

Yarım saatlik konuşma planlanıyor

Erdoğan’ın yarım saatlik bir konuşma yapması planlanan kongrede daha sonra Genel Başkan ve yetkili kurulların seçimlerine geçilecek. Kongrede Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de mini bir konser verecek.
Kongreye, 27 ülkeden 49 siyasi partiden 119 siyasi parti temsilcisi, 76 büyükelçilik ve toplamda 13 uluslararası kuruluş gelecek. Kongre için AK Parti Genel Merkezi tarafından bakanlara mesaj gönderilerek, bakanların kongre salonuna yalnızca bir refakatçi ile gelmelerinin istendiği öğrenildi.
Bin 572 kayıtlı delegesi bulunan kongrede seçimin ardından teşekkür konuşması için yeniden kürsüye çıkacak Erdoğan, sonrasında Genel Merkez’e geçerek MKYK üyeleri içerisinden 18 kişilik parti yönetimini oluşturan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirleyecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beş grup başkanvekili MYK’nın doğal üyeleri olduğu için yeni listede yer almaya devam edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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