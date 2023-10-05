https://sputniknews.com.tr/20231005/herson-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-herson-bolgesindeki-asker-sayisini-artiriyor-1076036985.html

Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki asker sayısını artırıyor

Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki asker sayısını artırıyor

Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesindeki asker ve teçhizat sayısını artırdıklarını belirtti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T02:02+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

dinyeper nehri

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Rusya Federasyonu’na yeni katılan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Ukrayna güçlerinin Dinyeper Nehri’ni geçip sol kıyıya ulaşmaya yönelik olası girişimler için bölgedeki asker ve teçhizat sayısını artırdığını ifade etti.Saldo, “Şu anda muhtemelen Dinyeper'i geçme ve sol kıyıya ulaşma amacı ile asker sayısını artırma girişimi söz konusu. Böyle bir durum var ve doğrulanıyor. Teçhizat sayıları da artırılıyor, çoğunlukla Batı teçhizatı ekleniyor” diye konuştu.Rus askerlerin düşmanın bu hareketliliğinden haberdar olduklarını vurgulayan Saldo, “Şu anda nehri geçmeye ve adalara çıkmaya çalışan teknelerin büyük bir kısmı, çıkarma yapmaya çalışan grupların tamamını askerlerimiz tarafından yok ediliyor. Onlar küçük çıkarma grupları halinde, iki veya üç tekne ile geliyor. Bunun hiçbir şekilde büyük çaplı bir saldırıya dönüşememesi söz konusu. Ancak her hâlükârda bu tür girişimler daha başlangıçta bastırılmalı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230818/ac-ukraynali-askerler-teslim-olmak-icin-dinyeperi-gecti-1074724376.html

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