https://sputniknews.com.tr/20231005/herson-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-herson-bolgesindeki-asker-sayisini-artiriyor-1076036985.html
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki asker sayısını artırıyor
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki asker sayısını artırıyor
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesindeki asker ve teçhizat sayısını artırdıklarını belirtti. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T02:02+0300
2023-10-05T02:02+0300
2023-10-05T02:04+0300
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dinyeper nehri
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Rusya Federasyonu’na yeni katılan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Ukrayna güçlerinin Dinyeper Nehri’ni geçip sol kıyıya ulaşmaya yönelik olası girişimler için bölgedeki asker ve teçhizat sayısını artırdığını ifade etti.Saldo, “Şu anda muhtemelen Dinyeper'i geçme ve sol kıyıya ulaşma amacı ile asker sayısını artırma girişimi söz konusu. Böyle bir durum var ve doğrulanıyor. Teçhizat sayıları da artırılıyor, çoğunlukla Batı teçhizatı ekleniyor” diye konuştu.Rus askerlerin düşmanın bu hareketliliğinden haberdar olduklarını vurgulayan Saldo, “Şu anda nehri geçmeye ve adalara çıkmaya çalışan teknelerin büyük bir kısmı, çıkarma yapmaya çalışan grupların tamamını askerlerimiz tarafından yok ediliyor. Onlar küçük çıkarma grupları halinde, iki veya üç tekne ile geliyor. Bunun hiçbir şekilde büyük çaplı bir saldırıya dönüşememesi söz konusu. Ancak her hâlükârda bu tür girişimler daha başlangıçta bastırılmalı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/ac-ukraynali-askerler-teslim-olmak-icin-dinyeperi-gecti-1074724376.html
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herson, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, dinyeper nehri
herson, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, dinyeper nehri
Herson Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Herson bölgesindeki asker sayısını artırıyor
02:02 05.10.2023 (güncellendi: 02:04 05.10.2023) Abone ol
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesindeki asker ve teçhizat sayısını artırdıklarını belirtti.
Rusya Federasyonu’na yeni katılan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Ukrayna güçlerinin Dinyeper Nehri’ni geçip sol kıyıya ulaşmaya yönelik olası girişimler için bölgedeki asker ve teçhizat sayısını artırdığını ifade etti.
Saldo, “Şu anda muhtemelen Dinyeper'i geçme ve sol kıyıya ulaşma amacı ile asker sayısını artırma girişimi söz konusu. Böyle bir durum var ve doğrulanıyor. Teçhizat sayıları da artırılıyor, çoğunlukla Batı teçhizatı ekleniyor” diye konuştu.
Rus askerlerin düşmanın bu hareketliliğinden haberdar olduklarını vurgulayan Saldo, “Şu anda nehri geçmeye ve adalara çıkmaya çalışan teknelerin büyük bir kısmı, çıkarma yapmaya çalışan grupların tamamını askerlerimiz tarafından yok ediliyor. Onlar küçük çıkarma grupları halinde, iki veya üç tekne ile geliyor. Bunun hiçbir şekilde büyük çaplı bir saldırıya dönüşememesi söz konusu. Ancak her hâlükârda bu tür girişimler daha başlangıçta bastırılmalı” ifadelerini kullandı.