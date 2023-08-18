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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/ac-ukraynali-askerler-teslim-olmak-icin-dinyeperi-gecti-1074724376.html
Aç Ukraynalı askerler teslim olmak için Dinyeper'ı geçti
Aç Ukraynalı askerler teslim olmak için Dinyeper'ı geçti
Ukraynalı asker, kötü muamele ve savaş koşulları nedeniyle Rus ordusuna teslim olduğunu söyledi. Silah ve gıda eksikliğiyle mücadele edemeyen asker, Dinyeper... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T17:50+0300
2023-08-18T17:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
dinyeper nehri
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Rus ordusunun tarafına geçen Ukraynalı asker, komutanlarından gördüğü kötü muamele, savaş eğitiminin eksikliği ve açlık yüzünden iki arkadaşıyla birlikte tekneyle Dinyeper Nehri’ni geçerek Rus ordusuna teslim olduğunu belirtti.Rus askerler, 8 Ağustos saat 23.00’te Dinyeper Nehri’nin dol yakasında, Velikaya Lepetiha ve Zavodovka köyleri arasında 3 Ukraynalı kaçak askeri tutuklamıştı. Yanlarında 3 adet AK-74 tüfeği, 360 mermi, roket güdümlü el bombası ve 3 mermisi vardı.Sputnik’e konuşan Ukraynalı asker, silah ve gıda temini olmadan onları ön cephede bırakan komutanlarından gördükleri kötü muamele yüzünden karşı tarafa geçme kararı aldıklarını belirterek, “Sol yakadan sürekli topçu ve havan toplu saldırılar düzenleniyordu. Kumanya temin edilmiyordu, çünkü yakıt yoktu. Kendi paramızla almamız gerekiyordu. Oysa cebimiz boştu” diye anlattı.Bu koşullarda, yaşamını riske atmayı reddeden Ukraynalı asker, “İlk fırsatta teslim olma kararını aldım” diye ekledi.
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, dinyeper nehri
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, dinyeper nehri

Aç Ukraynalı askerler teslim olmak için Dinyeper'ı geçti

17:50 18.08.2023
© Sputnik / Aleksey Mayşev / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
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Ukraynalı asker, kötü muamele ve savaş koşulları nedeniyle Rus ordusuna teslim olduğunu söyledi. Silah ve gıda eksikliğiyle mücadele edemeyen asker, Dinyeper Nehri'ni geçerek karşı tarafa geçmeye karar verdiklerini anlattı.
Rus ordusunun tarafına geçen Ukraynalı asker, komutanlarından gördüğü kötü muamele, savaş eğitiminin eksikliği ve açlık yüzünden iki arkadaşıyla birlikte tekneyle Dinyeper Nehri’ni geçerek Rus ordusuna teslim olduğunu belirtti.
Rus askerler, 8 Ağustos saat 23.00’te Dinyeper Nehri’nin dol yakasında, Velikaya Lepetiha ve Zavodovka köyleri arasında 3 Ukraynalı kaçak askeri tutuklamıştı. Yanlarında 3 adet AK-74 tüfeği, 360 mermi, roket güdümlü el bombası ve 3 mermisi vardı.
Sputnik’e konuşan Ukraynalı asker, silah ve gıda temini olmadan onları ön cephede bırakan komutanlarından gördükleri kötü muamele yüzünden karşı tarafa geçme kararı aldıklarını belirterek, “Sol yakadan sürekli topçu ve havan toplu saldırılar düzenleniyordu. Kumanya temin edilmiyordu, çünkü yakıt yoktu. Kendi paramızla almamız gerekiyordu. Oysa cebimiz boştu” diye anlattı.
Bu koşullarda, yaşamını riske atmayı reddeden Ukraynalı asker, “İlk fırsatta teslim olma kararını aldım” diye ekledi.
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