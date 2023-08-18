https://sputniknews.com.tr/20230818/ac-ukraynali-askerler-teslim-olmak-icin-dinyeperi-gecti-1074724376.html

Aç Ukraynalı askerler teslim olmak için Dinyeper'ı geçti

Aç Ukraynalı askerler teslim olmak için Dinyeper'ı geçti

Ukraynalı asker, kötü muamele ve savaş koşulları nedeniyle Rus ordusuna teslim olduğunu söyledi. Silah ve gıda eksikliğiyle mücadele edemeyen asker, Dinyeper... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T17:50+0300

2023-08-18T17:50+0300

2023-08-18T17:50+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

dinyeper nehri

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Rus ordusunun tarafına geçen Ukraynalı asker, komutanlarından gördüğü kötü muamele, savaş eğitiminin eksikliği ve açlık yüzünden iki arkadaşıyla birlikte tekneyle Dinyeper Nehri’ni geçerek Rus ordusuna teslim olduğunu belirtti.Rus askerler, 8 Ağustos saat 23.00’te Dinyeper Nehri’nin dol yakasında, Velikaya Lepetiha ve Zavodovka köyleri arasında 3 Ukraynalı kaçak askeri tutuklamıştı. Yanlarında 3 adet AK-74 tüfeği, 360 mermi, roket güdümlü el bombası ve 3 mermisi vardı.Sputnik’e konuşan Ukraynalı asker, silah ve gıda temini olmadan onları ön cephede bırakan komutanlarından gördükleri kötü muamele yüzünden karşı tarafa geçme kararı aldıklarını belirterek, “Sol yakadan sürekli topçu ve havan toplu saldırılar düzenleniyordu. Kumanya temin edilmiyordu, çünkü yakıt yoktu. Kendi paramızla almamız gerekiyordu. Oysa cebimiz boştu” diye anlattı.Bu koşullarda, yaşamını riske atmayı reddeden Ukraynalı asker, “İlk fırsatta teslim olma kararını aldım” diye ekledi.

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dinyeper nehri

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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, dinyeper nehri