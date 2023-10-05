https://sputniknews.com.tr/20231005/gizli-ajanlara-defalarca-saldirmisti-bidenin-kopegi-beyaz-saraydan-uzaklastirildi-1076057678.html

Gizli ajanlara defalarca saldırmıştı: Biden'ın köpeği Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı

Gizli ajanlara defalarca saldırmıştı: Biden'ın köpeği Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın köpeği 'Commander' son dönemlerdeki saldırganlığı ve 11 kişiyi ısırmasının ardından Beyaz Saray’dan... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T15:50+0300

2023-10-05T15:50+0300

2023-10-05T15:50+0300

köpek

joe biden

dünya

commander

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saldırı

hayvan

ajan

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

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Commander geçen hafta Beyaz Saray’da Gizli Servis ajanını ısırmış ve ısırdığı kişinin olay yerinde tedavi görmesi gerekmişti. Bu son ısırma vakasıyla Commander, 11. kez bir güvenlik görevlisini ısırmış oldu. Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Sözcüsü Elizabeth Alexander, Biden ve eşinin Beyaz Saray’da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsediğini belirterek şöyle konuştu:Commander, Biden ailesinin iki Alman çoban köpeğinden biri. Biden’a kardeşi James Biden’ın hediyesi. Diğer köpek Major da Gizli Servis ajanlarını pek çok kez ısırdı. Major’a 2021 yılında eğitim verildi, daha sonra Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı.

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köpek, joe biden, commander, saldırgan, saldırı, hayvan, ajan, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd