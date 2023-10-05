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https://sputniknews.com.tr/20231005/gizli-ajanlara-defalarca-saldirmisti-bidenin-kopegi-beyaz-saraydan-uzaklastirildi-1076057678.html
Gizli ajanlara defalarca saldırmıştı: Biden'ın köpeği Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı
Gizli ajanlara defalarca saldırmıştı: Biden'ın köpeği Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın köpeği 'Commander' son dönemlerdeki saldırganlığı ve 11 kişiyi ısırmasının ardından Beyaz Saray’dan... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T15:50+0300
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Commander geçen hafta Beyaz Saray’da Gizli Servis ajanını ısırmış ve ısırdığı kişinin olay yerinde tedavi görmesi gerekmişti. Bu son ısırma vakasıyla Commander, 11. kez bir güvenlik görevlisini ısırmış oldu. Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Sözcüsü Elizabeth Alexander, Biden ve eşinin Beyaz Saray’da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsediğini belirterek şöyle konuştu:Commander, Biden ailesinin iki Alman çoban köpeğinden biri. Biden’a kardeşi James Biden’ın hediyesi. Diğer köpek Major da Gizli Servis ajanlarını pek çok kez ısırdı. Major’a 2021 yılında eğitim verildi, daha sonra Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı.
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köpek, joe biden, commander, saldırgan, saldırı, hayvan, ajan, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd
köpek, joe biden, commander, saldırgan, saldırı, hayvan, ajan, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd

Gizli ajanlara defalarca saldırmıştı: Biden'ın köpeği Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı

15:50 05.10.2023
© İHA / İHA-AW496491Commander
Commander - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© İHA / İHA-AW496491
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın köpeği 'Commander' son dönemlerdeki saldırganlığı ve 11 kişiyi ısırmasının ardından Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı. İki yaşındaki Alman çoban köpeğinin nereye gönderileceği ise belirtilmedi.
Commander geçen hafta Beyaz Saray’da Gizli Servis ajanını ısırmış ve ısırdığı kişinin olay yerinde tedavi görmesi gerekmişti. Bu son ısırma vakasıyla Commander, 11. kez bir güvenlik görevlisini ısırmış oldu.
Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Sözcüsü Elizabeth Alexander, Biden ve eşinin Beyaz Saray’da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsediğini belirterek şöyle konuştu:
“(Jill Biden) Çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kendisi Amerikan gizli servisinin ve ilgili herkesin sabrı ve desteği için minnettar. Bir sonraki adımlar değerlendirilirken 'Commander' şu anda Beyaz Saray kampüsünde değil.”
Commander, Biden ailesinin iki Alman çoban köpeğinden biri. Biden’a kardeşi James Biden’ın hediyesi. Diğer köpek Major da Gizli Servis ajanlarını pek çok kez ısırdı. Major’a 2021 yılında eğitim verildi, daha sonra Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı.
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