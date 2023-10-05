https://sputniknews.com.tr/20231005/blinkendan-gaf-konusmasi-sirasinda-telefonlara-acil-nukleer-durum-uyarisi-geldi-rusyayi-sucladi-1076050553.html

Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi, Rusya'yı suçladı

Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi, Rusya'yı suçladı

Blinken, Austin'de bulunan Texas Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında dinleyicilerin cep telefonlarına gelen ve nükleer saldırılarda kullanılan acil durum... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T13:06+0300

2023-10-05T13:06+0300

2023-10-05T13:07+0300

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Ukrayna'ya verilen destekten bahsettiği konuşması sırasında, orada bulunanların cep telefonlarında duyulan yüksek sesli acil durum uyarı sistemi mesajları nedeniyle sözlerini yarıda kesmek zorunda kalan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rus dostlarımız bizi rahatsız etmeye çalışıyor olabilir” ifadelerini kullandı.Bu mesajların Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından, test amaçlı gönderildiğini hatırlatan Blinken, gülümseyerek, “Ulusal Acil Durum Ajansı’nın çalıştığını görmekten mutluyum” diye ekledi.ABD Federal Acil Durum Ajansı, salı günü yaptığı açıklamada, ülkede olası bir nükleer saldırıda kullanılacak ‘sesli alarm mesajı’ uyarı sisteminin test edilmesi nedeniyle milyonlarca ABD vatandaşına cep telefonu üzerinden mesaj gönderileceğini duyurmuştu.Bu eylemin tatbikat niteliği taşıdığının altını çizen FEMA, Ulusal Kablosuz Acil Durum Sistemi kapsamında cep telefonu ve tablet gibi 225 milyon kablosuz iletişim özelliğine sahip cihaza sesli acil durum mesajı gönderdi.FEMA tarafından ulusal çapta gerçekleştirilen ilk test olan sesli alarm mesajı ülke çapındaki cep telefonu baz istasyonları 30 dakika boyunca yayınladı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-disisleri-abdnin-ctbtyi-onaylamamasinin-uluslararasi-guvenlik-uzerinde-yikici-bir-etkisi-oldu-1075696754.html

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antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, nükleer, nükleer silah, rusya