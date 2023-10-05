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https://sputniknews.com.tr/20231005/blinkendan-gaf-konusmasi-sirasinda-telefonlara-acil-nukleer-durum-uyarisi-geldi-rusyayi-sucladi-1076050553.html
Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi, Rusya'yı suçladı
Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi, Rusya'yı suçladı
Blinken, Austin'de bulunan Texas Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında dinleyicilerin cep telefonlarına gelen ve nükleer saldırılarda kullanılan acil durum... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T13:06+0300
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dünya
antony blinken
abd
abd dışişleri bakanlığı
nükleer
nükleer silah
rusya
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Ukrayna'ya verilen destekten bahsettiği konuşması sırasında, orada bulunanların cep telefonlarında duyulan yüksek sesli acil durum uyarı sistemi mesajları nedeniyle sözlerini yarıda kesmek zorunda kalan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rus dostlarımız bizi rahatsız etmeye çalışıyor olabilir” ifadelerini kullandı.Bu mesajların Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından, test amaçlı gönderildiğini hatırlatan Blinken, gülümseyerek, “Ulusal Acil Durum Ajansı’nın çalıştığını görmekten mutluyum” diye ekledi.ABD Federal Acil Durum Ajansı, salı günü yaptığı açıklamada, ülkede olası bir nükleer saldırıda kullanılacak ‘sesli alarm mesajı’ uyarı sisteminin test edilmesi nedeniyle milyonlarca ABD vatandaşına cep telefonu üzerinden mesaj gönderileceğini duyurmuştu.Bu eylemin tatbikat niteliği taşıdığının altını çizen FEMA, Ulusal Kablosuz Acil Durum Sistemi kapsamında cep telefonu ve tablet gibi 225 milyon kablosuz iletişim özelliğine sahip cihaza sesli acil durum mesajı gönderdi.FEMA tarafından ulusal çapta gerçekleştirilen ilk test olan sesli alarm mesajı ülke çapındaki cep telefonu baz istasyonları 30 dakika boyunca yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-disisleri-abdnin-ctbtyi-onaylamamasinin-uluslararasi-guvenlik-uzerinde-yikici-bir-etkisi-oldu-1075696754.html
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antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, nükleer, nükleer silah, rusya

Blinken'dan gaf: Konuşması sırasında telefonlara acil nükleer durum uyarısı geldi, Rusya'yı suçladı

13:06 05.10.2023 (güncellendi: 13:07 05.10.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Blinken, Austin'de bulunan Texas Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında dinleyicilerin cep telefonlarına gelen ve nükleer saldırılarda kullanılan acil durum uyarı sesi sonrası espri yaparak, “Rus dostlarımız bizi rahatsız etmeye çalışıyor” dedi.
Ukrayna'ya verilen destekten bahsettiği konuşması sırasında, orada bulunanların cep telefonlarında duyulan yüksek sesli acil durum uyarı sistemi mesajları nedeniyle sözlerini yarıda kesmek zorunda kalan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rus dostlarımız bizi rahatsız etmeye çalışıyor olabilir” ifadelerini kullandı.
Bu mesajların Federal Acil Durum Ajansı (FEMA) ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından, test amaçlı gönderildiğini hatırlatan Blinken, gülümseyerek, “Ulusal Acil Durum Ajansı’nın çalıştığını görmekten mutluyum” diye ekledi.
ABD Federal Acil Durum Ajansı, salı günü yaptığı açıklamada, ülkede olası bir nükleer saldırıda kullanılacak ‘sesli alarm mesajı’ uyarı sisteminin test edilmesi nedeniyle milyonlarca ABD vatandaşına cep telefonu üzerinden mesaj gönderileceğini duyurmuştu.
Bu eylemin tatbikat niteliği taşıdığının altını çizen FEMA, Ulusal Kablosuz Acil Durum Sistemi kapsamında cep telefonu ve tablet gibi 225 milyon kablosuz iletişim özelliğine sahip cihaza sesli acil durum mesajı gönderdi.
FEMA tarafından ulusal çapta gerçekleştirilen ilk test olan sesli alarm mesajı ülke çapındaki cep telefonu baz istasyonları 30 dakika boyunca yayınladı.
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