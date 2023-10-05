https://sputniknews.com.tr/20231005/gizemli-hastalik-alarmi-verdiler-95-ogrenci-yuruyemez-hale-geldi-1076038099.html
'Gizemli hastalık' alarmı verdiler: 95 öğrenci yürüyemez hale geldi
'Gizemli hastalık' alarmı verdiler: 95 öğrenci yürüyemez hale geldi
Kenya'nın batısında teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T05:54+0300
2023-10-05T05:54+0300
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dünya
hastalık
kenya
öğrenci
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Kenya yerel basınına yansıyan haberlere göre, Nairobi'nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa'nın Eregi Kız Lisesi'nde 95 öğrenci rahatsızlandı.Öğrenciler, nedeni henüz belirlenemeyen hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, yaptığı basın açıklamasında, hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacaklarının felç olduğunu ve çoğunun yürüyemez hale getirdiğini belirtti.Okoth, öğrencilerin tıbbı müdahale için hastaneye kaldırıldığını söyledi.Hastalığın sebebi araştırılıyorOlaydan sonra okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından okul süresiz kapatıldı.Okul yetkilileri, hastalığa neyin neden olduğunun araştırılmasından ve gerekli önlemlerin alınmasından sonra öğrencilerin okula devam edebileceğini açıkladı.Hastalığın belirlenmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındığını belirten hastane yetkilileri, kan örneklerinin Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi.
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hastalık, kenya, öğrenci
'Gizemli hastalık' alarmı verdiler: 95 öğrenci yürüyemez hale geldi
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Kenya'nın batısında teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle yaklaşık 95 kız öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kenya yerel basınına yansıyan haberlere göre, Nairobi'nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa'nın Eregi Kız Lisesi'nde 95 öğrenci rahatsızlandı.
Öğrenciler, nedeni henüz belirlenemeyen hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, yaptığı basın açıklamasında, hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacaklarının felç olduğunu ve çoğunun yürüyemez hale getirdiğini belirtti.
Okoth, öğrencilerin tıbbı müdahale için hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Hastalığın sebebi araştırılıyor
Olaydan sonra okul yöneticileri ile Eğitim Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından okul süresiz kapatıldı.
Okul yetkilileri, hastalığa neyin neden olduğunun araştırılmasından ve gerekli önlemlerin alınmasından sonra öğrencilerin okula devam edebileceğini açıkladı.
Hastalığın belirlenmesi için öğrencilerden kan örnekleri alındığını belirten hastane yetkilileri, kan örneklerinin Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) laboratuvarlarına gönderildiğini söyledi.