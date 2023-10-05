https://sputniknews.com.tr/20231005/fifa-2030-dunya-kupasinin-ev-sahiplerini-acikladi-1076043736.html

FIFA, 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerini açıkladı

FIFA, 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerini açıkladı

FIFA, 2030 Dünya Kupası finallerine Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvanın 100. yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T10:20+0300

2023-10-05T10:20+0300

2023-10-05T10:20+0300

dünya

dünya kupası

fifa

2030 dünya kupası

spor

gianni infantino

fifa başkanı gianni infantino

ev sahibi

ev sahipliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0b/1064431708_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_bdd4c5c4185a7789a42adc1742a7a057.jpg

FIFA Konseyi’nin düzenlenen toplantısında 2030 Dünya Kupası finalleriyle ilgili birçok önemli karar alındığı açıklandı. 2030 Dünya Kupası’nın 6 farklı ülkede ve 3 farklı kıtada gerçekleşeceğini açıklayan FIFA, turnuvaya Fas, İspanya ve Portekiz’in ev sahipliği yapacağını duyurdu.Turnuvanın 100. yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da birer maç oynanacağı da ifade edildi. Öte yandan organizasyona ev sahipliği yapacak 6 ülke, eleme maçları oynamadan Dünya Kupası’na direkt olarak katılacak.FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bölünen dünyada FIFA ve futbol dünyayı birleştiriyor. 1930'da Uruguay'ın düzenlediği ilk Dünya Kupası'nın şerefine, üç Güney Amerika ülkesini daha organizasyona dahil edeceğiz. İlk 3 maç, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Montevideo'daki Mitico Stadı'nda oynanacak" dedi.Infantino'nun 'FIFA ve futbol dünyayı birleştiriyor' sloganıyla açıkladığı projeye tepki gösterenler de var. 6 ülke arasındaki yol mesafesi nedeniyle taraftar ve takımların zorlanacağını söyleyen uzmanlar, iki farklı yarım küredeki maçlar nedeniyle futbolcuların iklimsel değişiklikle de mücadele edeceğini ifade ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231004/euro-2028e-ev-sahipligi-yapacak-ulkeler-belli-oldu-1076013930.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2030 dünya kupası nerede, 2030 dünya kupası nerede yapılacak, 2030 dünya kupası hangi ülkede, 2030 dünya kupası hangi ülkede yapılacak