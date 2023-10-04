https://sputniknews.com.tr/20231004/euro-2028e-ev-sahipligi-yapacak-ulkeler-belli-oldu-1076013930.html

EURO 2028'e ev sahipliği yapacak 'ülkeler' belli oldu

EURO 2028'e ev sahipliği yapacak 'ülkeler' belli oldu

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) İngiltere ve İrlanda ev sahipliği yapacak. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T12:49+0300

2023-10-04T12:49+0300

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spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

avrupa futbol şampiyonası

ingiltere

irlanda

ev sahibi

ev sahipliği

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Türkiye'nin EURO 2028 adaylık sürecinden çekilme kararının ardından turnuva, İngiltere ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya vermişti.Ancak İngiltere merkezli BBC'nin haberine göre; Türkiye adaylıktan çekildi. Bu kararla 2032'de şampiyonanın İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231003/ebrar-karakurttan-erik-dali-dersi-1075975927.html

ingiltere

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