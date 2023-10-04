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EURO 2028'e ev sahipliği yapacak 'ülkeler' belli oldu
EURO 2028'e ev sahipliği yapacak 'ülkeler' belli oldu
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) İngiltere ve İrlanda ev sahipliği yapacak. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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spor
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türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
ingiltere
irlanda
ev sahibi
ev sahipliği
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Türkiye'nin EURO 2028 adaylık sürecinden çekilme kararının ardından turnuva, İngiltere ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya vermişti.Ancak İngiltere merkezli BBC'nin haberine göre; Türkiye adaylıktan çekildi. Bu kararla 2032'de şampiyonanın İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılması bekleniyor.
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EURO 2028'e ev sahipliği yapacak 'ülkeler' belli oldu

12:49 04.10.2023 (güncellendi: 13:10 04.10.2023)
© AATürkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA
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2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) İngiltere ve İrlanda ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin EURO 2028 adaylık sürecinden çekilme kararının ardından turnuva, İngiltere ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya vermişti.

Ancak İngiltere merkezli BBC'nin haberine göre; Türkiye adaylıktan çekildi. Bu kararla 2032'de şampiyonanın İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılması bekleniyor.
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