https://sputniknews.com.tr/20231003/ebrar-karakurttan-erik-dali-dersi-1075975927.html
Ebrar Karakurt'tan 'Erik Dalı' dersi
Ebrar Karakurt'tan 'Erik Dalı' dersi
Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen "Erik Dalı" dansını Rus... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T10:30+0300
2023-10-03T10:30+0300
2023-10-03T10:30+0300
spor
erik dalı
ebrar karakurt
dans
rusya
voleybol
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen 'Erik Dalı' dansını, transfer olduğu kulübün taraftarları için anlattı.Kulüp, sosyal medya hesabından Karakurt'un dans videosunu paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/filenin-sultanlarindan-erik-dali-ile-kutlama-1075741513.html
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erik dalı, ebrar karakurt, dans, rusya, voleybol
erik dalı, ebrar karakurt, dans, rusya, voleybol
Ebrar Karakurt'tan 'Erik Dalı' dersi
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Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen "Erik Dalı" dansını Rus taraftarlara öğretti.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.
Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen 'Erik Dalı' dansını, transfer olduğu kulübün taraftarları için anlattı.
Kulüp, sosyal medya hesabından Karakurt'un dans videosunu paylaştı.