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Ebrar Karakurt'tan 'Erik Dalı' dersi
Ebrar Karakurt'tan 'Erik Dalı' dersi
Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen "Erik Dalı" dansını Rus... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen 'Erik Dalı' dansını, transfer olduğu kulübün taraftarları için anlattı.Kulüp, sosyal medya hesabından Karakurt'un dans videosunu paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/filenin-sultanlarindan-erik-dali-ile-kutlama-1075741513.html
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erik dalı, ebrar karakurt, dans, rusya, voleybol
erik dalı, ebrar karakurt, dans, rusya, voleybol

Ebrar Karakurt'tan 'Erik Dalı' dersi

10:30 03.10.2023
© Fotoğraf : Instagram/vc.lokoEbrar Karakurt
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© Fotoğraf : Instagram/vc.loko
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Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen "Erik Dalı" dansını Rus taraftarlara öğretti.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rus ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.
Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen 'Erik Dalı' dansını, transfer olduğu kulübün taraftarları için anlattı.
Kulüp, sosyal medya hesabından Karakurt'un dans videosunu paylaştı.
Filenin Sultanları'ndan 'erik dalı' ile kutlama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
SPOR
Filenin Sultanları'ndan 'erik dalı' ile kutlama
25 Eylül, 10:23
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