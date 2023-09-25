https://sputniknews.com.tr/20230925/filenin-sultanlarindan-erik-dali-ile-kutlama-1075741513.html
Filenin Sultanları'ndan 'erik dalı' ile kutlama
Filenin Sultanları'ndan 'erik dalı' ile kutlama
Türkiye Voleybol Federasyonu “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T10:23+0300
2023-09-25T10:23+0300
2023-09-25T10:23+0300
spor
voleybol
filenin sultanları
erik dalı
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Türkiye Voleybol Federasyonu “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları’nın, Milli Takım’daki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte, soyunma odasında erik dalı oynarken görüntüleri yer aldı.Cumhuriyetin 100. yılında kazandıkları başarılarla herkesin gönüllerinde taht kuran Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat elemelerinde 6’da 6 yaparak olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20230924/filenin-sultanlari-7de-7-yapti-1075721420.html
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voleybol, filenin sultanları, erik dalı
voleybol, filenin sultanları, erik dalı
Filenin Sultanları'ndan 'erik dalı' ile kutlama
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Türkiye Voleybol Federasyonu “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları’nın, Milli Takım’daki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte, soyunma odasında erik dalı oynarken görüntüleri yer aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı.
Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları’nın, Milli Takım’daki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte, soyunma odasında erik dalı oynarken görüntüleri yer aldı.
Cumhuriyetin 100. yılında kazandıkları başarılarla herkesin gönüllerinde taht kuran Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat elemelerinde 6’da 6 yaparak olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandı.