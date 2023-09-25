https://sputniknews.com.tr/20230925/filenin-sultanlarindan-erik-dali-ile-kutlama-1075741513.html

Filenin Sultanları'ndan 'erik dalı' ile kutlama

Filenin Sultanları'ndan 'erik dalı' ile kutlama

Türkiye Voleybol Federasyonu “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

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spor

voleybol

filenin sultanları

erik dalı

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Türkiye Voleybol Federasyonu “Erik dalı olmadan turnuva sonu olmaz dedik!” notuyla bir video paylaştı. Federasyonun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filenin Sultanları’nın, Milli Takım’daki diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte, soyunma odasında erik dalı oynarken görüntüleri yer aldı.Cumhuriyetin 100. yılında kazandıkları başarılarla herkesin gönüllerinde taht kuran Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat elemelerinde 6’da 6 yaparak olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandı.

https://sputniknews.com.tr/20230924/filenin-sultanlari-7de-7-yapti-1075721420.html

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voleybol, filenin sultanları, erik dalı