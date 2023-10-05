https://sputniknews.com.tr/20231005/fatihte-iki-esnaf-grubu-arasindaki-silahli-catisma-davasinda-tahliye-karari-1076064975.html

Fatih'te iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışma davasında tahliye kararı

Fatih'te iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışma davasında tahliye kararı

Fatih'te, geçen yıl bir kişinin öldüğü, biri polis 6 kişinin yaralandığı iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T17:41+0300

2023-10-05T17:41+0300

2023-10-05T17:48+0300

türkiye

fatih

esnaf

silahlı kavga

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İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3'ü başka suçtan tutuklu 5 sanık, 4 tutuksuz sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan müşteki Necip Fazıl D, daha önceden yaşanan silahlı saldırıda taraflardan birinin bacağından vurulduğunu, sonrasında da dükkanın bir dönem kapalı kaldığını anlattı.Müşteki, dükkanın tekrar açıldığı gün taraflar arasında küfürleşmeler olduğunu, dışarıdan dükkanın içine doğru tanımlayamadığı siyah bir cisim atıldığını, sonrasında da silahların ateşlendiğini kaydetti. Necip Fazıl D, polis memurunun silahını gasp eden sanığın dükkana doğru ateş ettiğini aktardı.Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kerim Öztürk, polis memurunu vurmadığını ve pompalı tüfek kullanmadığını öne sürdü.'Küçücük dükkanın içindeydim, kaçacak yerim yoktu'İlk ateş eden kişinin sanık Mustafa Korkular olduğunu, kendisinin mecbur kaldığı için ateş ettiğini iddia eden sanık Öztürk, "Küçücük dükkanın içindeydim, kaçacak yerim yoktu. Dosyada kimliği belirlenemeyen 4-5 kişi firari durumdadır. Benim sağımdan, solumdan mermiler geçiyordu. Kendimi korumak zorunda kaldım. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kerim Öztürk'ün oy çokluğu, Ferit Çakırtaş'ın ise oy birliği ile tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.Sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20230904/esenyurtta-2-aile-arasinda-silahli-kavga-1075155847.html

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fatih, esnaf, silahlı kavga