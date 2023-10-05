https://sputniknews.com.tr/20231005/diplomatik-kaynak-acikladi-turkiye-ukrayna-konusunda-uluslararasi-toplanti-planliyor-1076044638.html

Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor

Diplomatik kaynak açıkladı: Türkiye, Ukrayna konusunda uluslararası toplantı planlıyor

Başkent Ankara’da Ukrayna krizinde barışın sağlanmasıyla ilgili müzakerelerin hazırlıklarında yer alan diplomatik kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamasında... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T11:19+0300

2023-10-05T11:19+0300

2023-10-05T11:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

türkiye

rusya

vladimir zelenskiy

mariya zaharova

görüşme

heyetlararası görüşme

barış

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Katılımcılar ve tarih konusunda henüz kesin bir bilgi verilmediğini söyleyen yetkili, daha önce Suudi Arabistan'da Ukrayna krizi ile ilgili gerçekleştirilen toplantının aksine Türkiye’nin planladığı toplantıya Rus tarafını da davet etmeyi planladıklarını vurgularken, açıklamasında, “Bizim açımızdan önceki toplantılarda net bir pozisyon ifade edildi. Müzakere sürecinde ilerleme sağlamak için Rus tarafının varlığı gerekli. Ne yazık ki tüm ortaklarımız bu pozisyonu desteklemiyor" ifadelerini kullandı.Kaynak, hangi ülkelerin Rusya'nın müzakerelerde bulunmasına karşı olduğu sorusuna yanıt vermezken, sözlerini, “Böyle bir toplantı üzerinde çalışılıyor. Ancak tarih ve katılımcılarla ilgili henüz bir ayrıntı yok. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar” diye sonlandırdı.ABD merkezli haber ajansı Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye, ekim ayında katılımcıların Ukrayna'daki anlaşmazlığı çözmenin ve ülkenin devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in öne sürdüğü ‘barış formülünü’ uygulamanın yollarını ele alacağı uluslararası bir toplantı düzenlemeye hazırlanıyor.Zirvenin daha önce Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Ukrayna kriziyle ilgili 5-6 Ağustos'ta farklı ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantı formatında olacağı tahmin edilirken, Cidde’deki toplantılara Rusya davet edilmemişti.Rusya’nın olmadığı barış müzakereleri değersizCidde toplantılarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suudi Arabistan'da Ukrayna krizi ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya ilişkin, “Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna kriziyle ilgili hiçbir toplantının en ufak bir değeri yoktur" değerlendirmesinde bulunmuştu.Suudi Arabistan'daki toplantıya, NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri ile Türkiye, Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, ABD, Japonya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı belirtilmişti.

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ukrayna krizi, ukrayna, türkiye, rusya, vladimir zelenskiy, mariya zaharova, görüşme, heyetlararası görüşme, barış, barış görüşmeleri