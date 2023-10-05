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https://sputniknews.com.tr/20231005/brezilya-ve-cin-ilk-kez-ulusal-para-birimlerini-kullanarak-ticaret-yapti-1076072911.html
Brezilya ve Çin ilk kez ulusal para birimlerini kullanarak ticaret yaptı
Brezilya ve Çin ilk kez ulusal para birimlerini kullanarak ticaret yaptı
Brezilya ve Çin'in ikili ticaretlerinde dün ilk kez kendi ulusal para birimleriyle işlem yaptıkları bildirildi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T22:18+0300
2023-10-05T22:18+0300
ekonomi
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Venezüella merkezli Telesur internet sitesinin haberine göre, ikili ticaret kapsamında Çin'in ulusal para birimi yuan cinsinden alınan ödemenin doğrudan Brezilya realine çevrilmesiyle, ilk kez ulusal para birimleri kullanıldı.Bank of China'nın Brezilya'daki şubesinden yapılan açıklamada ise finansal işlem "tarihi" olarak duyuruldu.Açıklamada, işlemin, Çin'in Şangay kentinde temsilciliği bulunan "Eldorado Brasil" isimli şirketten kağıt hamuru alımı için yapıldığı kaydedildi.Brezilya basınında konuya ilişkin çıkan haberde, diğer kağıt hamuru üreticisi Brezilyalı ihracat şirketlerinin de Çin ile yerel para birimi karşılığında ticaret yapacağı öne sürüldü.Çin ile Brezilya, 30 Mart'ta, kendi aralarındaki ticarette, ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.Çin, Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 150 milyar doları aşmıştı.Arjantin ve Bolivya da yuan kullanmaya başlamıştıArjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, mayısta, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizmanın oluşturulması konusunda beraber çalışma sözü vermişti.Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapma konusunda Çin ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Bolivya da 28 Temmuz'da, komşu ülkelerle ticarette ABD doları yerine, yuan kullanmaya başladığı duyurmuştu.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in uluslararası ölçekli Yeni Kalkınma Bankası Başkanı eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, göreve başlar başlamaz şu ifadeleri kullanmıştı:Uzmanlar, Güney Amerika ve Karayipler'de, ticarette dolar yerine yuan kullanılmasının nedeni olarak, söz konusu ülkelerin "Çin ile daha güçlü bağlar kurmak istemeleri ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma hedefi" olduğunu düşünüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html
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brezilya, çin, para, para birimi, ticaret, venezüella, bank of china, bocbank of china (boc)
brezilya, çin, para, para birimi, ticaret, venezüella, bank of china, bocbank of china (boc)

Brezilya ve Çin ilk kez ulusal para birimlerini kullanarak ticaret yaptı

22:18 05.10.2023
© TINGSHU WANGBrezilya ve Çin
Brezilya ve Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© TINGSHU WANG
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Brezilya ve Çin'in ikili ticaretlerinde dün ilk kez kendi ulusal para birimleriyle işlem yaptıkları bildirildi.
Venezüella merkezli Telesur internet sitesinin haberine göre, ikili ticaret kapsamında Çin'in ulusal para birimi yuan cinsinden alınan ödemenin doğrudan Brezilya realine çevrilmesiyle, ilk kez ulusal para birimleri kullanıldı.
Bank of China'nın Brezilya'daki şubesinden yapılan açıklamada ise finansal işlem "tarihi" olarak duyuruldu.
Açıklamada, işlemin, Çin'in Şangay kentinde temsilciliği bulunan "Eldorado Brasil" isimli şirketten kağıt hamuru alımı için yapıldığı kaydedildi.
Brezilya basınında konuya ilişkin çıkan haberde, diğer kağıt hamuru üreticisi Brezilyalı ihracat şirketlerinin de Çin ile yerel para birimi karşılığında ticaret yapacağı öne sürüldü.
Çin ile Brezilya, 30 Mart'ta, kendi aralarındaki ticarette, ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.
Çin, Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 150 milyar doları aşmıştı.

Arjantin ve Bolivya da yuan kullanmaya başlamıştı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, mayısta, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizmanın oluşturulması konusunda beraber çalışma sözü vermişti.
Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapma konusunda Çin ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Bolivya da 28 Temmuz'da, komşu ülkelerle ticarette ABD doları yerine, yuan kullanmaya başladığı duyurmuştu.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in uluslararası ölçekli Yeni Kalkınma Bankası Başkanı eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, göreve başlar başlamaz şu ifadeleri kullanmıştı:
"Neden bütün ülkeler ticaretlerini dolara bağlı yapmak zorunda olsun ki? Neden kendi para birimlerimizle ticaret yapamıyoruz? Bunun dolar olduğuna kim karar verdi?" ifadelerini kullanmıştı.
Uzmanlar, Güney Amerika ve Karayipler'de, ticarette dolar yerine yuan kullanılmasının nedeni olarak, söz konusu ülkelerin "Çin ile daha güçlü bağlar kurmak istemeleri ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma hedefi" olduğunu düşünüyor.
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