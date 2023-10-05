Bilinen her şeyi altüst eden tarihi keşif: 4 bin yıl önce yazılan tablette neler var?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TOGG fabrikasını İsmail Saymaz da ziyaret etti
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
TÜİK ve ENAG yıllık enflasyonu açıkladı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
GÜN ORTASI
Oğuz Dizer: Galatasaray’ı yarı finalde görmek kimseyi şaşırtmasın
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘XR başlıkları ile gerçek hayattaki masamızı sanal oyun alanına çevirebiliriz’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘O kadar cahil bir dönemde yaşıyoruz ki, Roosevelt’i, Churchill’i, o dönemi kıskanmamak elde değil’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Silah stoklarını tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor”
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD'nin bütçe yardımını kesmesi üzerine Ukrayna'nın kaybı açıklandı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
18:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Blinken: Biden, Rusya'yla doğrudan çatışma niyetinde değil
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
20:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
20:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Spor müşavirleri yönetmeliği değiştirildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
12:00
90 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
13:38
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
73 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna'ya ‘yolsuzluk’ nedeniyle diplomatik nota gönderdiği ortaya çıktı
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardımın yarıya indirilmesini önerdi
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Fransız uzman: “Batı, Ukrayna'ya verebileceği tüm silahları verdi”
18:32
2 dk
SESLİ HABER
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: “ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı”
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Pekin, Kiev'in "savaş sponsorları" listesine ilişkin kararına sert bir şekilde karşı çıktı
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Türk kaynak: Tahıl koridorunun kaderi yıl sonunda netlik kazanabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: “Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da ivme kazanıyor”
20:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
20:46
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231005/bilinen-her-seyi-altust-eden-tarihi-kesif-4-bin-yil-once-yazilan-tablette-neler-var-1076050139.html
Bilinen her şeyi altüst eden tarihi keşif: 4 bin yıl önce yazılan tablette neler var?
Bilinen her şeyi altüst eden tarihi keşif: 4 bin yıl önce yazılan tablette neler var?
Yaklaşık 4 bin yıl önce yazılan tablet, matematik bilimine ışık tuttu. Pisagor Teoremi, Pisagor'dan bin yıl daha eski olan bir kil tablette bulundu. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T12:34+0300
2023-10-05T12:34+0300
pisagor
denklem
matematik
matematik sınavı
matematik problemi
italya
öğrenci
eğitim
yaşam
babil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103423/78/1034237838_0:41:1000:604_1920x0_80_0_0_2ecacfbf3a6bff8581db67ad2b6cc964.jpg
Bir dikdörtgenin içindeki köşegenin uzunluğunu çözmek için Pisagor teoremini kullanan eski bir Babil tableti ortaya çıktı. Muhtemelen öğretim amacıyla kullanılandığı aktarılan tablet, MÖ 1770'e, yani Pisagor'un doğmasından (MÖ 570 civarında) yüzyıllar öncesine dayanıyor.MÖ 1800-1600 civarına ait başka bir tabletin içinde üçgen etiketli bir kare bulunuyor. eski Babilliler tarafından kullanılan sayma sistemi olan '60 tabanındaki' işaretlerin tercümesi, bu eski matematikçilerin Pisagor teoreminin yanı sıra diğer ileri matematik kavramlarının da farkında olduklarını gösterdi.Matematikçi Bruce Ratner konuyla ilgili bir makalesinde şunları aktardı:Denklem neden Pisagor'a atfedildi?Pisagor'un hiçbir orijinal yazısı bugüne ulaşamazken, onun hakkında bilinenler başkaları tarafından, özellikle de güney İtalya'da kurduğu bir okulun üyeleri olan Pisagorcular tarafından aktarıldı. Pisagor'un Yarım Dairesi adı verilen okul gizliydi, ancak orada öğrenilen veya keşfedilen bilgiler aktarılıyor ve çoğu zaman adamın kendisine atfedilmekte.Ratner konuya dair sözlerine şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231004/2-gunluk-omru-kaldigi-soylendikten-sonra-hayatini-kaybetmisti-falcisinin-zehirledigi-ortaya-cikti-1076010613.html
italya
babil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103423/78/1034237838_71:0:931:645_1920x0_80_0_0_c2d397e2f0b3c57615430e88324ee952.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pisagor, denklem, matematik, matematik sınavı, matematik problemi, italya, öğrenci, eğitim, babil, tablet
pisagor, denklem, matematik, matematik sınavı, matematik problemi, italya, öğrenci, eğitim, babil, tablet

Bilinen her şeyi altüst eden tarihi keşif: 4 bin yıl önce yazılan tablette neler var?

12:34 05.10.2023
© TwitterKil tablet
Kil tablet - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© Twitter
Abone olTelegram
Yaklaşık 4 bin yıl önce yazılan tablet, matematik bilimine ışık tuttu. Pisagor Teoremi, Pisagor'dan bin yıl daha eski olan bir kil tablette bulundu.
Bir dikdörtgenin içindeki köşegenin uzunluğunu çözmek için Pisagor teoremini kullanan eski bir Babil tableti ortaya çıktı. Muhtemelen öğretim amacıyla kullanılandığı aktarılan tablet, MÖ 1770'e, yani Pisagor'un doğmasından (MÖ 570 civarında) yüzyıllar öncesine dayanıyor.
MÖ 1800-1600 civarına ait başka bir tabletin içinde üçgen etiketli bir kare bulunuyor. eski Babilliler tarafından kullanılan sayma sistemi olan '60 tabanındaki' işaretlerin tercümesi, bu eski matematikçilerin Pisagor teoreminin yanı sıra diğer ileri matematik kavramlarının da farkında olduklarını gösterdi.
Matematikçi Bruce Ratner konuyla ilgili bir makalesinde şunları aktardı:
"Sonuç kaçınılmaz. Babilliler bir karenin köşegeninin uzunluğu ile kenarı arasındaki ilişkiyi biliyorlardı: d=2'nin karekökü. Bu muhtemelen irrasyonel olduğu bilinen ilk sayıydı. Ancak bu onların Pisagor Teoremi’ne veya en azından karenin köşegeninin özel durumuna (d2 = a2 + a2) aşina oldukları anlamına geliyor.”

Denklem neden Pisagor'a atfedildi?

Pisagor'un hiçbir orijinal yazısı bugüne ulaşamazken, onun hakkında bilinenler başkaları tarafından, özellikle de güney İtalya'da kurduğu bir okulun üyeleri olan Pisagorcular tarafından aktarıldı. Pisagor'un Yarım Dairesi adı verilen okul gizliydi, ancak orada öğrenilen veya keşfedilen bilgiler aktarılıyor ve çoğu zaman adamın kendisine atfedilmekte.
Ratner konuya dair sözlerine şöyle devam etti:
"Pisagor'un orijinal kaynaklarının nadir olmasının bir nedeni, yazılı materyal az olduğundan Pisagor bilgisinin bir nesilden diğerine ağızdan ağza aktarılmasıydı. Ayrıca, liderlerine duydukları saygıdan ötürü, Pisagorcular tarafından yapılan keşiflerin çoğu Pisagor'un kendisine atfedildi; bu, 'Pisagor Teoremi' terimini açıklayabilir."
Falcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
YAŞAM
2 günlük ömrü kaldığı söylendikten sonra hayatını kaybetmişti: Falcısının zehirlediği ortaya çıktı
Dün, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала