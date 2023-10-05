https://sputniknews.com.tr/20231005/bilinen-her-seyi-altust-eden-tarihi-kesif-4-bin-yil-once-yazilan-tablette-neler-var-1076050139.html

Bilinen her şeyi altüst eden tarihi keşif: 4 bin yıl önce yazılan tablette neler var?

Bilinen her şeyi altüst eden tarihi keşif: 4 bin yıl önce yazılan tablette neler var?

Yaklaşık 4 bin yıl önce yazılan tablet, matematik bilimine ışık tuttu. Pisagor Teoremi, Pisagor'dan bin yıl daha eski olan bir kil tablette bulundu. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T12:34+0300

2023-10-05T12:34+0300

2023-10-05T12:34+0300

pisagor

denklem

matematik

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babil

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Bir dikdörtgenin içindeki köşegenin uzunluğunu çözmek için Pisagor teoremini kullanan eski bir Babil tableti ortaya çıktı. Muhtemelen öğretim amacıyla kullanılandığı aktarılan tablet, MÖ 1770'e, yani Pisagor'un doğmasından (MÖ 570 civarında) yüzyıllar öncesine dayanıyor.MÖ 1800-1600 civarına ait başka bir tabletin içinde üçgen etiketli bir kare bulunuyor. eski Babilliler tarafından kullanılan sayma sistemi olan '60 tabanındaki' işaretlerin tercümesi, bu eski matematikçilerin Pisagor teoreminin yanı sıra diğer ileri matematik kavramlarının da farkında olduklarını gösterdi.Matematikçi Bruce Ratner konuyla ilgili bir makalesinde şunları aktardı:Denklem neden Pisagor'a atfedildi?Pisagor'un hiçbir orijinal yazısı bugüne ulaşamazken, onun hakkında bilinenler başkaları tarafından, özellikle de güney İtalya'da kurduğu bir okulun üyeleri olan Pisagorcular tarafından aktarıldı. Pisagor'un Yarım Dairesi adı verilen okul gizliydi, ancak orada öğrenilen veya keşfedilen bilgiler aktarılıyor ve çoğu zaman adamın kendisine atfedilmekte.Ratner konuya dair sözlerine şöyle devam etti:

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pisagor, denklem, matematik, matematik sınavı, matematik problemi, italya, öğrenci, eğitim, babil, tablet