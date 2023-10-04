https://sputniknews.com.tr/20231004/2-gunluk-omru-kaldigi-soylendikten-sonra-hayatini-kaybetmisti-falcisinin-zehirledigi-ortaya-cikti-1076010613.html

2 günlük ömrü kaldığı söylendikten sonra hayatını kaybetmişti: Falcısının zehirlediği ortaya çıktı

2 günlük ömrü kaldığı söylendikten sonra hayatını kaybetmişti: Falcısının zehirlediği ortaya çıktı

Brezilya'da 27 yaşındaki bir kadın, kendisine yakında öleceğini söyleyen bir falcı tarafından verilen çikolatayı yedikten sonra öldü. Cruz Pinto'nun ailesi... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T12:28+0300

2023-10-04T12:28+0300

2023-10-04T12:28+0300

falcı

falcılık

ölüm

yaşam

zehirlenme

tarım ilacı

otopsi

brezilya

latin amerika

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ABD merkezli New York Post'a göre, Cruz Pinto isimli genç kadın, Brezilya'nın Maceio kent merkezinde yürürken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu ve Pinto'ya falına bakıp bakamayacağını sordu. Teklifi kabul eden Pinto'nun el falına bakan kadın ona sadece 'birkaç günlük ömrü kaldığını' söyledi. Falcı daha sonra Pinto'ya paketlenmiş bir çikolata verdi.Pinto'nun kuzeni Bianca Cristina Brezilya haber kanalı Globo News'e yaptığı açıklamada, "Çikolata paketlendiği için herhangi bir tehlike oluşturabileceği aklına gelmedi. Aç olduğu için de yemeye karar verdi" dedi.Çikolatayı yedikten birkaç saat sonra kendini çok hasta hissetmeye başlayan kadın, şiddetli mide ağrıları, görme bozukluğu ve kusma gibi semptomlar geliştirdi. Ancak Pinto'nun aynı zamanda ülser ve gastrit hastası olması yüzden kendsinin de ailesinin de çok geç olana kadar bunun üzerinde çok fazla düşünmediği aktarıldı."Yaşlı bir kadındı. İyi kapatılmış olduğu için yedim, değil mi? Ama o zamandan beri kendimi çok halsiz hissediyorum" diyen Pinto, Daily Mail'e göre bir aile üyesine şu şekilde bir mesaj attı:Pinto çikolatayı yedikten bir gün sonra, 4 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Mirror'a göre, otopsi sırasında Pinto'nun vücudundan alınan örnekleri analiz eden kimya ve toksikoloji laboratuvarının başkanı Thalmanny Goulart, "Bu maddeler, Tarım, Hayvancılık ve Tedarik Bakanlığı tarafından düzenlenmesine rağmen, kolay erişimleri nedeniyle Brezilya'daki zehirlenme vakalarında oldukça yaygındır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231004/italya-venedikte-otobus-kazasi-20-olu-1076011375.html

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falcı, falcılık, ölüm, zehirlenme, tarım ilacı, otopsi, brezilya, latin amerika