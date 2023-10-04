2 günlük ömrü kaldığı söylendikten sonra hayatını kaybetmişti: Falcısının zehirlediği ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştay'ın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
1 Ekim saldırısı hangi mesajları içeriyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
17:45
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
20:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TOGG fabrikasını İsmail Saymaz da ziyaret etti
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 44 bin TL
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 yendi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD: “Ukrayna’ya uzun vadeli destek verecek paramız yok”
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: “Silah stoklarını tükenen Avrupa, Ukrayna'ya yardım gönderemiyor”
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
18:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Ukrayna için çıkardığı 'Lend-Lease Yasası' yürürlükten kalktı
19:30
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231004/2-gunluk-omru-kaldigi-soylendikten-sonra-hayatini-kaybetmisti-falcisinin-zehirledigi-ortaya-cikti-1076010613.html
2 günlük ömrü kaldığı söylendikten sonra hayatını kaybetmişti: Falcısının zehirlediği ortaya çıktı
2 günlük ömrü kaldığı söylendikten sonra hayatını kaybetmişti: Falcısının zehirlediği ortaya çıktı
Brezilya'da 27 yaşındaki bir kadın, kendisine yakında öleceğini söyleyen bir falcı tarafından verilen çikolatayı yedikten sonra öldü. Cruz Pinto'nun ailesi... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T12:28+0300
2023-10-04T12:28+0300
falcı
falcılık
ölüm
yaşam
zehirlenme
tarım ilacı
otopsi
brezilya
latin amerika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076011978_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_e5c68b9287284ff46385b491822349c2.jpg
ABD merkezli New York Post'a göre, Cruz Pinto isimli genç kadın, Brezilya'nın Maceio kent merkezinde yürürken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu ve Pinto'ya falına bakıp bakamayacağını sordu. Teklifi kabul eden Pinto'nun el falına bakan kadın ona sadece 'birkaç günlük ömrü kaldığını' söyledi. Falcı daha sonra Pinto'ya paketlenmiş bir çikolata verdi.Pinto'nun kuzeni Bianca Cristina Brezilya haber kanalı Globo News'e yaptığı açıklamada, "Çikolata paketlendiği için herhangi bir tehlike oluşturabileceği aklına gelmedi. Aç olduğu için de yemeye karar verdi" dedi.Çikolatayı yedikten birkaç saat sonra kendini çok hasta hissetmeye başlayan kadın, şiddetli mide ağrıları, görme bozukluğu ve kusma gibi semptomlar geliştirdi. Ancak Pinto'nun aynı zamanda ülser ve gastrit hastası olması yüzden kendsinin de ailesinin de çok geç olana kadar bunun üzerinde çok fazla düşünmediği aktarıldı."Yaşlı bir kadındı. İyi kapatılmış olduğu için yedim, değil mi? Ama o zamandan beri kendimi çok halsiz hissediyorum" diyen Pinto, Daily Mail'e göre bir aile üyesine şu şekilde bir mesaj attı:Pinto çikolatayı yedikten bir gün sonra, 4 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Mirror'a göre, otopsi sırasında Pinto'nun vücudundan alınan örnekleri analiz eden kimya ve toksikoloji laboratuvarının başkanı Thalmanny Goulart, "Bu maddeler, Tarım, Hayvancılık ve Tedarik Bakanlığı tarafından düzenlenmesine rağmen, kolay erişimleri nedeniyle Brezilya'daki zehirlenme vakalarında oldukça yaygındır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/italya-venedikte-otobus-kazasi-20-olu-1076011375.html
brezilya
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076011978_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_ccf03e09bc1c9a6742508412bc54351d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
falcı, falcılık, ölüm, zehirlenme, tarım ilacı, otopsi, brezilya, latin amerika
falcı, falcılık, ölüm, zehirlenme, tarım ilacı, otopsi, brezilya, latin amerika

2 günlük ömrü kaldığı söylendikten sonra hayatını kaybetmişti: Falcısının zehirlediği ortaya çıktı

12:28 04.10.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMARFalcı
Falcı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Abone olTelegram
Brezilya'da 27 yaşındaki bir kadın, kendisine yakında öleceğini söyleyen bir falcı tarafından verilen çikolatayı yedikten sonra öldü. Cruz Pinto'nun ailesi, 'falcı kılığındaki' bir kadın tarafından kendisine verilen çikolatayı yedikten sonra aniden rahatsızlandığını aktarmıştı.
ABD merkezli New York Post'a göre, Cruz Pinto isimli genç kadın, Brezilya'nın Maceio kent merkezinde yürürken yaşlı bir kadın tarafından durduruldu ve Pinto'ya falına bakıp bakamayacağını sordu. Teklifi kabul eden Pinto'nun el falına bakan kadın ona sadece 'birkaç günlük ömrü kaldığını' söyledi. Falcı daha sonra Pinto'ya paketlenmiş bir çikolata verdi.

Pinto'nun kuzeni Bianca Cristina Brezilya haber kanalı Globo News'e yaptığı açıklamada, "Çikolata paketlendiği için herhangi bir tehlike oluşturabileceği aklına gelmedi. Aç olduğu için de yemeye karar verdi" dedi.

Çikolatayı yedikten birkaç saat sonra kendini çok hasta hissetmeye başlayan kadın, şiddetli mide ağrıları, görme bozukluğu ve kusma gibi semptomlar geliştirdi. Ancak Pinto'nun aynı zamanda ülser ve gastrit hastası olması yüzden kendsinin de ailesinin de çok geç olana kadar bunun üzerinde çok fazla düşünmediği aktarıldı.

"Yaşlı bir kadındı. İyi kapatılmış olduğu için yedim, değil mi? Ama o zamandan beri kendimi çok halsiz hissediyorum" diyen Pinto, Daily Mail'e göre bir aile üyesine şu şekilde bir mesaj attı:
"Kalbim çok hızlı atıyor. Kustum. Ama ağzımda bir tat var. Çok acı. Çok kötü. Görüşüm bulanık. Çok güçsüzüm."
Pinto çikolatayı yedikten bir gün sonra, 4 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Mirror'a göre, otopsi sırasında Pinto'nun vücudundan alınan örnekleri analiz eden kimya ve toksikoloji laboratuvarının başkanı Thalmanny Goulart, "Bu maddeler, Tarım, Hayvancılık ve Tedarik Bakanlığı tarafından düzenlenmesine rağmen, kolay erişimleri nedeniyle Brezilya'daki zehirlenme vakalarında oldukça yaygındır" dedi.
İtalya Venedik'te otobüs kazası: 20 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
DÜNYA
İtalya Venedik'te otobüs kazası: 20 ölü
11:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала