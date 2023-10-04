İtalya Venedik'te otobüs kazası: 20 ölü

İtalya’nın Venedik kentindeki Mestre semtinde dün seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü.



Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.



Ayrıca Brugnaro, şehirde yas ilan edildiğini duyurdu.



İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılarak, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.



Kaza nedeniyle Mestre ile Venedik arasındaki demiryolu hattı askıya alındı.