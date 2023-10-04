https://sputniknews.com.tr/20231004/italya-venedikte-otobus-kazasi-20-olu-1076011375.html
İtalya Venedik'te otobüs kazası: 20 ölü
İtalya Venedik'te otobüs kazası: 20 ölü
İtalya’nın Venedik şehrinde dün bir otobüsün üst geçitten düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T11:49+0300
2023-10-04T11:49+0300
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dünya
video
venedik
italya
otobüs kazası
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İtalya’nın Venedik kentindeki Mestre semtinde dün seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü.Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.Ayrıca Brugnaro, şehirde yas ilan edildiğini duyurdu.İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılarak, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. Kaza nedeniyle Mestre ile Venedik arasındaki demiryolu hattı askıya alındı.
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İtalya Venedik'te otobüs kazası: 20 ölü
İtalya Venedik'te otobüs kazası: 20 ölü
2023-10-04T11:49+0300
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video, venedik, italya, otobüs kazası, видео
video, venedik, italya, otobüs kazası, видео
İtalya Venedik'te otobüs kazası: 20 ölü
11:49 04.10.2023 (güncellendi: 11:50 04.10.2023) Abone ol
İtalya’nın Venedik şehrinde dün bir otobüsün üst geçitten düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın Venedik kentindeki Mestre semtinde dün seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü.
Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Ayrıca Brugnaro, şehirde yas ilan edildiğini duyurdu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılarak, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.
Kaza nedeniyle Mestre ile Venedik arasındaki demiryolu hattı askıya alındı.