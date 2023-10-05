https://sputniknews.com.tr/20231005/benzine-indirim-geldi-pompa-satis-fiyatina-yansidi-1076038448.html
Benzine indirim geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzine indirim geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansırken motorinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T06:33+0300
2023-10-05T06:33+0300
2023-10-05T06:33+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişkenlik gösteriyor. Son olarak benzine 2 lira 7 kuruşluk indirim geldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/benzine-indirim-yolda-guncel-akaryakit-fiyatlari-1076005543.html
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benzin, motorin, akaryakıt
benzin, motorin, akaryakıt
Benzine indirim geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
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Benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansırken motorinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi.
Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişkenlik gösteriyor. Son olarak benzine 2 lira 7 kuruşluk indirim geldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.