https://sputniknews.com.tr/20231005/benzine-indirim-geldi-pompa-satis-fiyatina-yansidi-1076038448.html

Benzine indirim geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı

Benzine indirim geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı

Benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa satış fiyatlarına yansırken motorinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T06:33+0300

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ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

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Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişkenlik gösteriyor. Son olarak benzine 2 lira 7 kuruşluk indirim geldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan, benzinin litresi ise ortalama 34.64 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231004/benzine-indirim-yolda-guncel-akaryakit-fiyatlari-1076005543.html

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benzin, motorin, akaryakıt