https://sputniknews.com.tr/20231004/benzine-indirim-yolda-guncel-akaryakit-fiyatlari-1076005543.html
Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T08:32+0300
2023-10-04T08:32+0300
2023-10-04T08:32+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan; benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/lpgye-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075970864.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin
benzin, benzin fiyatları, motorin
Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları
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Benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan; benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.