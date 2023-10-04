https://sputniknews.com.tr/20231004/benzine-indirim-yolda-guncel-akaryakit-fiyatlari-1076005543.html

Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim yolda: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T08:32+0300

2023-10-04T08:32+0300

2023-10-04T08:32+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan; benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231003/lpgye-zam-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075970864.html

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benzin, benzin fiyatları, motorin