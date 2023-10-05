https://sputniknews.com.tr/20231005/bati-basini-berlin-kieve-iris-t-ve-gepard-sistemleri-tedarik-edecek-1076037638.html

Batı basını: Berlin, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek

Batı basını: Berlin, Kiev’e IRIS-T ve Gepard sistemleri tedarik edecek

Bloomberg, Almanya’nın Ukrayna'ya ek hava savunma sistemleri tedarik etmeyi planladığını aktardı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T02:56+0300

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Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Berlin, IRIS-T uçaksavar sistemi ve 10’dan fazla Gepard kundağı motorlu uçaksavar silahını yıl sonuna kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tedarik etmeyi planlıyor.Kaynaklara göre Berlin, Kiev'e ek bir IRIS-T hava savunma sistemi ve 10’dan fazla Gepard uçaksavar silahı tedarik edecek. Söz konusu silahların 2023 yılı sonundan önce Ukrayna'ya ulaşması bekleniyor.Eylül ayı ortalarında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın altyapısı üzerinde hava savunma sistemlerinden bir savunma şemsiyesi oluşturulması gerektiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230909/zelenskiy-batili-partnerlerden-daha-fazla-gepard-alacagiz-1075340412.html

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batı basını, bloomberg, annalena baerbock, ukrayna, ukrayna krizi, almanya, gepard, iris-t