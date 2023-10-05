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Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin rapor açıklandı
Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin rapor açıklandı
Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı doğalgaz sıkışmasından kaynaklanan patlamaya ilişkin itfaiye tarafından hazırlanan raporda, ocağa... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T18:58+0300
2023-10-05T18:58+0300
türkiye
bahçelievler
patlama
gaz
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Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binada 28 Eylül'de yaşanan 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü'nün raporu hazırlandı.Raporda, daire dahilinde bulunan elektrik şalterinin açık olduğu, tesisat üzerinde elektrik kaynaklı yanmaya bağlı herhangi bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.Bina ve doğalgaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilen raporda, "Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğal gaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edilmiştir. Patlamanın etkisiyle daireden sokağa düşen ocak üzerinde yaptığımız incelemede, ocak beklerinden iki tanesinin açık pozisyonda olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup bu durum fotoğraflar ile kayıt altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.Raporda, sokak üzerinde binanın girişini ve çıkışını gösteren herhangi bir kamera kaydına rastlanılmadığı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-sirinevlerde-meydana-gelen-patlamada-can-kaybi-3e-yukseldi-1075849740.html
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bahçelievler, patlama, gaz
bahçelievler, patlama, gaz

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin rapor açıklandı

18:58 05.10.2023
© İHA / İHA-AW046459Bahçelievler Şirinevler'de meydana gelen patlama
Bahçelievler Şirinevler'de meydana gelen patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© İHA / İHA-AW046459
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Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı doğalgaz sıkışmasından kaynaklanan patlamaya ilişkin itfaiye tarafından hazırlanan raporda, ocağa bağlanan gaz hortumunun kasıtlı olarak kesildiği belirtildi.
Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binada 28 Eylül'de yaşanan 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü'nün raporu hazırlandı.
Raporda, daire dahilinde bulunan elektrik şalterinin açık olduğu, tesisat üzerinde elektrik kaynaklı yanmaya bağlı herhangi bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.
Bina ve doğalgaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilen raporda, "Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğal gaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edilmiştir. Patlamanın etkisiyle daireden sokağa düşen ocak üzerinde yaptığımız incelemede, ocak beklerinden iki tanesinin açık pozisyonda olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup bu durum fotoğraflar ile kayıt altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Raporda, sokak üzerinde binanın girişini ve çıkışını gösteren herhangi bir kamera kaydına rastlanılmadığı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:
"Tüm bu bilgiler ışığında mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici madde kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesiyle bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme ve benzeri) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği anlaşılmıştır. Patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde Mahmutbey 7. Sokak ve Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daire dahilinde sirayet ettiği kanaatine varılmıştır."
Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
TÜRKİYE
İstanbul Şirinevler'de meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi
28 Eylül, 20:30
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