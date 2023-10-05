https://sputniknews.com.tr/20231005/bahcelievlerde-3-kisinin-oldugu-patlamaya-iliskin-rapor-aciklandi-1076065789.html

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin rapor açıklandı

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin rapor açıklandı

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı doğalgaz sıkışmasından kaynaklanan patlamaya ilişkin itfaiye tarafından hazırlanan raporda, ocağa... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T18:58+0300

2023-10-05T18:58+0300

2023-10-05T18:58+0300

türkiye

bahçelievler

patlama

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/05/1076066835_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_26633fd2899a54099a1a177783314d9b.jpg

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binada 28 Eylül'de yaşanan 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü'nün raporu hazırlandı.Raporda, daire dahilinde bulunan elektrik şalterinin açık olduğu, tesisat üzerinde elektrik kaynaklı yanmaya bağlı herhangi bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.Bina ve doğalgaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilen raporda, "Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğal gaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edilmiştir. Patlamanın etkisiyle daireden sokağa düşen ocak üzerinde yaptığımız incelemede, ocak beklerinden iki tanesinin açık pozisyonda olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup bu durum fotoğraflar ile kayıt altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.Raporda, sokak üzerinde binanın girişini ve çıkışını gösteren herhangi bir kamera kaydına rastlanılmadığı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-sirinevlerde-meydana-gelen-patlamada-can-kaybi-3e-yukseldi-1075849740.html

türkiye

bahçelievler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bahçelievler, patlama, gaz