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İstanbul Şirinevler'de meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul Şirinevler'de meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi
28.09.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Şirinevler'de meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi

20:30 28.09.2023 (güncellendi: 20:31 28.09.2023)
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