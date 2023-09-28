https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-sirinevlerde-meydana-gelen-patlamada-can-kaybi-3e-yukseldi-1075849740.html
İstanbul Şirinevler'de meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul Şirinevler'de meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi
28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T20:30+0300
2023-09-28T20:30+0300
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şirinevler
İstanbul Şirinevler'de meydana gelen patlamada can kaybı 3'e yükseldi
20:30 28.09.2023 (güncellendi: 20:31 28.09.2023)
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