https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-sirinevlerde-patlama-1075839182.html

İstanbul Şirinevler'de patlama

İstanbul Şirinevler'de patlama

İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T15:16+0300

2023-09-28T15:16+0300

2023-09-28T15:16+0300

türkiye

istanbul

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Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi.

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