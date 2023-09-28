https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-sirinevlerde-patlama-1075839182.html
İstanbul Şirinevler'de patlama
İstanbul Şirinevler'de patlama
İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T15:16+0300
2023-09-28T15:16+0300
2023-09-28T15:16+0300
türkiye
istanbul
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Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi.
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istanbul
İstanbul Şirinevler'de patlama
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi.
Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi.