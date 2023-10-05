https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-konseyi-ermeni-ve-azeri-liderleri-bruksele-davet-edecek-1076068929.html
Avrupa Konseyi, Ermeni ve Azeri liderleri Brüksel'e davet edecek
Avrupa Konseyi, Ermeni ve Azeri liderleri Brüksel'e davet edecek
Avrupa Konseyi Başkanı, Ermeni ve Azeri liderleri Brüksel'e davet edeceğini söyledi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T19:44+0300
2023-10-05T19:44+0300
2023-10-05T19:47+0300
dünya
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dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
charles michel
avrupa birliği
avrupa konseyi
ilham aliyev
paşinyan
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ekim ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Brüksel'e davet edeceğini açıkladı."Michel, Granada'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Fransa, Almanya ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, charles michel, avrupa birliği, avrupa konseyi, ilham aliyev, paşinyan
Avrupa Konseyi, Ermeni ve Azeri liderleri Brüksel'e davet edecek
19:44 05.10.2023 (güncellendi: 19:47 05.10.2023) Abone ol
Avrupa Konseyi Başkanı, Ermeni ve Azeri liderleri Brüksel'e davet edeceğini söyledi.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ekim ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Brüksel'e davet edeceğini açıkladı."
Michel, Granada'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Fransa, Almanya ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından şunları söyledi:
"Biz diplomasinin, siyasi diyaloğun gücüne inanıyoruz. Bu nedenle her iki lideri de Ekim sonunda Brüksel'de bir toplantıya davet edeceğim."