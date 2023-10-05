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https://sputniknews.com.tr/20231005/anayasa-mahkemesi-can-atalay-hakkindaki-ihlal-basvurusunu-12-ekimde-gorusecek-1076073101.html
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T22:26+0300
2023-10-05T22:26+0300
türkiye
can atalay
gezi parkı
anayasa mahkemesi (aym)
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Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu 12 Ekim'deki Bölüm Toplantısı Gündemi'ne aldı.Toplantıda, başvuruya ilişkin incelemesini yapacak olan AYM Genel Kurulu, başvurunun kabulüne veya reddine karar verebilecek.TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, 'milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi' talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.Anayasa Mahkemesine başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşmüş, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230928/gezi-parki-davasinda-karar-cikti-kavala-ve-atalaya-verilen-cezalar-onandi-1075847556.html
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can atalay, gezi parkı, anayasa mahkemesi (aym)
can atalay, gezi parkı, anayasa mahkemesi (aym)

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek

22:26 05.10.2023
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AA
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan hak ihlali başvurusunu 12 Ekim'deki gündeminde görüşecek.
Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu 12 Ekim'deki Bölüm Toplantısı Gündemi'ne aldı.
Toplantıda, başvuruya ilişkin incelemesini yapacak olan AYM Genel Kurulu, başvurunun kabulüne veya reddine karar verebilecek.
TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, 'milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi' talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesine başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşmüş, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2023
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Gezi Parkı davasında karar çıktı: Kavala ve Atalay'a verilen cezalar onandı
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