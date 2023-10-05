https://sputniknews.com.tr/20231005/abdli-general-batinin-kieve-yardim-guvencesi-anlamsiz-1076015895.html
ABD'li General: Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız
ABD'li General: Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız
Emekli General Fredrick Hodges, Batı'nın Ukrayna'ya destek açıklamalarını ayrıntıları olmadan anlamsız olarak nitelendirdi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T00:20+0300
2023-10-05T00:20+0300
2023-10-05T00:20+0300
ukrayna krizi
emekli korgeneral ben hodges
abd
ukrayna
joe biden
cumhuriyetçiler
batı
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ABD ordusundan emekli General Friedrich Ben Hodges YouTube'da yayınlanan Varşova Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmasında, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı "gerektiği kadar" destekleme yönündeki açıklamalarının ayrıntılar olmadan anlamsız olduğunu söyledi.ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya ilişkin yaptığı "Ne kadar gerekirse gereksin Ukrayna'nın yanında olacağız" açıklamasının kötü değil fakat anlamsız olduğunu söyleyen Hodges açıklamasında, "Ne kadar gerekecek, neden bunu yapacağız?" sorularına yer verdi.Emekli General, ABD'nin Kiev'e yardım etmesinin ve Rusya'yı yenmesi ihtimalinin nasıl ABD'nin stratejik çıkarlarına ve kendi ekonomik çıkarlarına uygun olduğunu açıklaması gerektiğine inandığını ifade ederek, mevcut çatışmayı Batı'nın Rusya'yı çevreleme politikasının başarısız olmasının bir sonucu olarak nitelendirdi.ABD'li General açıklamasında ayrıca şu çarpıcı cümlelere yer verdi:General konuşmasında Cumhuriyetçilerin Ukrayna'ya olan desteğindeki düşüşün Amerikan vatandaşlarının kendi kurumlarına olan inançlarını kaybetmesinden kaynaklandığını ifade etti.Emekli General kim olduklarının özünü kaybettiklerini ifade ederek konuşmasını "Hiç kimse ABD'nin mükemmel olduğunu düşünmüyordu fakat insanların bizden beklentileri daha yüksekti" sözleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-baskani-biden-kievi-destekleme-niyetinde-olduklarini-soyledi-1075996663.html
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emekli korgeneral ben hodges, abd, ukrayna, joe biden, cumhuriyetçiler, batı
emekli korgeneral ben hodges, abd, ukrayna, joe biden, cumhuriyetçiler, batı
ABD'li General: Batı'nın Kiev'e yardım güvencesi anlamsız
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Emekli General Fredrick Hodges, Batı'nın Ukrayna'ya destek açıklamalarını ayrıntıları olmadan anlamsız olarak nitelendirdi.
ABD ordusundan emekli General Friedrich Ben Hodges YouTube'da yayınlanan Varşova Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmasında, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı "gerektiği kadar" destekleme yönündeki açıklamalarının ayrıntılar olmadan anlamsız olduğunu söyledi.
ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya ilişkin yaptığı "Ne kadar gerekirse gereksin Ukrayna'nın yanında olacağız" açıklamasının kötü değil fakat anlamsız olduğunu söyleyen Hodges açıklamasında, "Ne kadar gerekecek, neden bunu yapacağız?" sorularına yer verdi.
Emekli General, ABD'nin Kiev'e yardım etmesinin ve Rusya'yı yenmesi ihtimalinin nasıl ABD'nin stratejik çıkarlarına ve kendi ekonomik çıkarlarına uygun olduğunu açıklaması gerektiğine inandığını ifade ederek, mevcut çatışmayı Batı'nın Rusya'yı çevreleme politikasının başarısız olmasının bir sonucu olarak nitelendirdi.
ABD'li General açıklamasında ayrıca şu çarpıcı cümlelere yer verdi:
"Bu başarısız bir caydırıcılıktır zira demokrasinin özü hakkında kendi söylediklerimize uymadık. Ve onu gerçekten savunmak istiyor gibi görünmedik."
General konuşmasında Cumhuriyetçilerin Ukrayna'ya olan desteğindeki düşüşün Amerikan vatandaşlarının kendi kurumlarına olan inançlarını kaybetmesinden kaynaklandığını ifade etti.
Emekli General kim olduklarının özünü kaybettiklerini ifade ederek konuşmasını "Hiç kimse ABD'nin mükemmel olduğunu düşünmüyordu fakat insanların bizden beklentileri daha yüksekti" sözleriyle sonlandırdı.