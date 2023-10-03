https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-baskani-biden-kievi-destekleme-niyetinde-olduklarini-soyledi-1075996663.html
ABD Başkanı Biden, Kiev'e sağlanan yardımları devam ettirme niyetinde olduklarını söyledi
ABD Başkanı Biden, Kiev'e sağlanan yardımları devam ettirme niyetinde olduklarını söyledi
ABD Devlet Başkanı Biden, Ukrayna'ya yardım etme planlarını konuşmak üzere müttefikleri ile yaptığı telefon görüşmesinde hükümetinin Kiev'e sağlanan yardımları... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T22:09+0300
2023-10-03T22:09+0300
2023-10-03T22:11+0300
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abd kongresi
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ABD Başkanı Joe Biden, Batılı müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde, Kongre'deki Cumhuriyetçi Parti saflarındaki direnişe rağmen ABD'nin Kiev'e yardım sağlamaya devam etme niyetinde olduğunu muhataplarına iletti.Biden, yabancı mevkidaşlarıyla telefonda Ukrayna'ya yardımın devamını görüşmüştü. Görüşme, ABD Kongresi'nin Kiev'i destekleyecek hükümler içermeyen 45 günlük bütçeyi onaylamasının ardından gerçekleşti.NBC News'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Biden, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçilerin direnişine rağmen yönetiminin Ukrayna'yı desteklemeye kararlı olduğunu telefon görüşmesinde muhataplarına bildirdi.Gazetenin kaynakları, ABD Başkanı ile diğer ülkelerin liderleri arasında Ukrayna'yı desteklemeye yönelik çalışmaları güçlendirmeyi amaçlayabilecek ek telefon görüşmeleri olasılığına da dikkat çekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230922/abd-kongre-uyesi-gosar-paramizi-ukraynada-bosa-harcamayi-birakmaliyiz-1075689728.html
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joe biden, abd, nbc news, cumhuriyetçiler, kiev, ukrayna, abd kongresi
joe biden, abd, nbc news, cumhuriyetçiler, kiev, ukrayna, abd kongresi
ABD Başkanı Biden, Kiev'e sağlanan yardımları devam ettirme niyetinde olduklarını söyledi
22:09 03.10.2023 (güncellendi: 22:11 03.10.2023) Abone ol
ABD Devlet Başkanı Biden, Ukrayna'ya yardım etme planlarını konuşmak üzere müttefikleri ile yaptığı telefon görüşmesinde hükümetinin Kiev'e sağlanan yardımları devam ettirme niyetinde olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Batılı müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde, Kongre'deki Cumhuriyetçi Parti saflarındaki direnişe rağmen ABD'nin Kiev'e yardım sağlamaya devam etme niyetinde olduğunu muhataplarına iletti.
Biden, yabancı mevkidaşlarıyla telefonda Ukrayna'ya yardımın devamını görüşmüştü. Görüşme, ABD Kongresi'nin Kiev'i destekleyecek hükümler içermeyen 45 günlük bütçeyi onaylamasının ardından gerçekleşti.
NBC News'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Biden, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçilerin direnişine rağmen yönetiminin Ukrayna'yı desteklemeye kararlı olduğunu telefon görüşmesinde muhataplarına bildirdi.
Gazetenin kaynakları, ABD Başkanı ile diğer ülkelerin liderleri arasında Ukrayna'yı desteklemeye yönelik çalışmaları güçlendirmeyi amaçlayabilecek ek telefon görüşmeleri olasılığına da dikkat çekiyor.