https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-baskani-biden-kievi-destekleme-niyetinde-olduklarini-soyledi-1075996663.html

ABD Başkanı Biden, Kiev'e sağlanan yardımları devam ettirme niyetinde olduklarını söyledi

ABD Başkanı Biden, Kiev'e sağlanan yardımları devam ettirme niyetinde olduklarını söyledi

ABD Devlet Başkanı Biden, Ukrayna'ya yardım etme planlarını konuşmak üzere müttefikleri ile yaptığı telefon görüşmesinde hükümetinin Kiev'e sağlanan yardımları... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T22:09+0300

2023-10-03T22:09+0300

2023-10-03T22:11+0300

ukrayna krizi

joe biden

abd

nbc news

cumhuriyetçiler

kiev

ukrayna

abd kongresi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072204203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc6e93b6c05899baad41f4ac900b0d90.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Batılı müttefikleriyle yaptığı bir telefon görüşmesinde, Kongre'deki Cumhuriyetçi Parti saflarındaki direnişe rağmen ABD'nin Kiev'e yardım sağlamaya devam etme niyetinde olduğunu muhataplarına iletti.Biden, yabancı mevkidaşlarıyla telefonda Ukrayna'ya yardımın devamını görüşmüştü. Görüşme, ABD Kongresi'nin Kiev'i destekleyecek hükümler içermeyen 45 günlük bütçeyi onaylamasının ardından gerçekleşti.NBC News'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre Biden, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçilerin direnişine rağmen yönetiminin Ukrayna'yı desteklemeye kararlı olduğunu telefon görüşmesinde muhataplarına bildirdi.Gazetenin kaynakları, ABD Başkanı ile diğer ülkelerin liderleri arasında Ukrayna'yı desteklemeye yönelik çalışmaları güçlendirmeyi amaçlayabilecek ek telefon görüşmeleri olasılığına da dikkat çekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230922/abd-kongre-uyesi-gosar-paramizi-ukraynada-bosa-harcamayi-birakmaliyiz-1075689728.html

kiev

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, nbc news, cumhuriyetçiler, kiev, ukrayna, abd kongresi