https://sputniknews.com.tr/20230922/abd-kongre-uyesi-gosar-paramizi-ukraynada-bosa-harcamayi-birakmaliyiz-1075689728.html
ABD kongre üyesi Gosar: Paramızı Ukrayna'da boşa harcamayı bırakmalıyız
ABD kongre üyesi Gosar: Paramızı Ukrayna'da boşa harcamayı bırakmalıyız
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar, ABD Başkanı Biden'ı Ukrayna'ya sağladığı yardımlar konusunda eleştirerek, Kongre'nin ülkenin gerçek sorunlarına... 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T19:11+0300
2023-09-22T19:11+0300
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Ukrayna’ya yapılan 24 milyar dolar ek yardımın tahsis edilmesini desteklemeyen ABD'li kongre üyelerinden biri olan Paul Gosar, Sputnik’e verdiği demeçte, gelecekte de ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev'e yardım sağlamak amacıyla sunacağı her yasa tasarısını da desteklemeyeceğini vurguladı.“Ukrayna'daki savaşı finanse etmeye yönelik her yasa tasarısına karşı oy verdim ve Biden'ın bu savaşta her iki tarafın gereksiz ölüm ve yıkımını sürdürmeye yönelik bu son 40 milyar dolarlık ek talebini veya gelecekteki herhangi bir talebini desteklemeyeceğim” diyen Gosar, ABD’nin yaşadığı göç, enflasyon ve ulusal borç sorunlarına dikkat çekti:
https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-kongre-uyesinden-savunma-ile-disisleri-bakanlarina-soru-yardimlar-azov-taburuna-gitti-mi-1075661973.html
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ABD kongre üyesi Gosar: Paramızı Ukrayna'da boşa harcamayı bırakmalıyız
19:11 22.09.2023 (güncellendi: 19:12 22.09.2023) Abone ol
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar, ABD Başkanı Biden'ı Ukrayna'ya sağladığı yardımlar konusunda eleştirerek, Kongre'nin ülkenin gerçek sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi. Gosar, Kiev'e yapılan hiçbir yardım paketine destek vermediğini ve gelecek de aynı duruşu sergileyeceğini söyledi.
Ukrayna’ya yapılan 24 milyar dolar ek yardımın tahsis edilmesini desteklemeyen ABD'li kongre üyelerinden biri olan Paul Gosar, Sputnik’e verdiği demeçte, gelecekte de ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev'e yardım sağlamak amacıyla sunacağı her yasa tasarısını da desteklemeyeceğini vurguladı.
“Ukrayna'daki savaşı finanse etmeye yönelik her yasa tasarısına karşı oy verdim ve Biden'ın bu savaşta her iki tarafın gereksiz ölüm ve yıkımını sürdürmeye yönelik bu son 40 milyar dolarlık ek talebini veya gelecekteki herhangi bir talebini desteklemeyeceğim” diyen Gosar, ABD’nin yaşadığı göç, enflasyon ve ulusal borç sorunlarına dikkat çekti:
“Ülkemiz güney sınırında saldırı altında, enflasyon tarihin en yüksek seviyesinde ve ülkemiz 33 trilyon dolarlık ulusal borca gömülmüş durumda. Kongrede farklı düşünen herkesin Washington DC'den uzakta daha fazla zaman geçirmesi gerekiyor çünkü Amerikalıların çoğu savaştan ve bitmek bilmeyen harcamalardan bıktı. Kongre, parasını Ukrayna'da boşa harcamayı bırakmalı ve Amerika'nın ihtiyaçlarına odaklanmalıdır.”