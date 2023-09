https://sputniknews.com.tr/20230922/abd-kongre-uyesi-gosar-paramizi-ukraynada-bosa-harcamayi-birakmaliyiz-1075689728.html

ABD kongre üyesi Gosar: Paramızı Ukrayna'da boşa harcamayı bırakmalıyız

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar, ABD Başkanı Biden'ı Ukrayna'ya sağladığı yardımlar konusunda eleştirerek, Kongre'nin ülkenin gerçek sorunlarına... 22.09.2023

2023-09-22T19:12+0300

Ukrayna’ya yapılan 24 milyar dolar ek yardımın tahsis edilmesini desteklemeyen ABD'li kongre üyelerinden biri olan Paul Gosar, Sputnik’e verdiği demeçte, gelecekte de ABD Başkanı Joe Biden’ın Kiev'e yardım sağlamak amacıyla sunacağı her yasa tasarısını da desteklemeyeceğini vurguladı.“Ukrayna'daki savaşı finanse etmeye yönelik her yasa tasarısına karşı oy verdim ve Biden'ın bu savaşta her iki tarafın gereksiz ölüm ve yıkımını sürdürmeye yönelik bu son 40 milyar dolarlık ek talebini veya gelecekteki herhangi bir talebini desteklemeyeceğim” diyen Gosar, ABD’nin yaşadığı göç, enflasyon ve ulusal borç sorunlarına dikkat çekti:

