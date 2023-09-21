https://sputniknews.com.tr/20230921/abd-kongre-uyesinden-savunma-ile-disisleri-bakanlarina-soru-yardimlar-azov-taburuna-gitti-mi-1075661973.html

ABD kongre üyesinden Savunma ile Dışişleri bakanlarına soru: Yardımlar, Azov Taburu'na gitti mi?

ABD kongre üyesinden Savunma ile Dışişleri bakanlarına soru: Yardımlar, Azov Taburu'na gitti mi?

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonların ve yardımların neo-Nazi Azov Taburu'na gidip gitmediğini sordu. Gosar... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T20:35+0300

2023-09-21T20:35+0300

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ukrayna krizi

paul gosar

ukrayna

ukrayna krizi

abd

antony blinken

lloyd austin

ukrayna ulusal muhafızları

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ABD Kongre üyesi Paul Gosar, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektupta, Washington'un Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu'na fon sağlamayı yasaklayan yasanın etkinliğini sorguladı.Gosar, Sputnik tarafından elde edilen bir mektupta, şu ifadeleri kullandı:"Ukrayna Ulusal Muhafızları veya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla Azak milislerine ne kadar ABD yardımı ulaştırıldı?" Gosar mektubunda, Azov Taburu'nun Ukrayna Ulusal Muhafızları'na dahil edilmiş olmasından endişe duyduğunu vurgulayarak, ABD’nin sağladığı silah, istihbarat ve eğitiminin, açıkça yasadışı olan Azov Birliği'ne gittiğini belirtti. Cumhuriyetçi kongre üyesi, ABD'nin bir Nazi rejimine para göndermesinin ahlak dışı ve yasadışı olduğununun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/rus-savas-ucaklari-ukraynali-azov-taburu-militanlarini-imha-etti-1075238379.html

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paul gosar, ukrayna, ukrayna krizi, abd, antony blinken, lloyd austin, ukrayna ulusal muhafızları