ABD kongre üyesinden Savunma ile Dışişleri bakanlarına soru: Yardımlar, Azov Taburu'na gitti mi?
20:35 21.09.2023 (güncellendi: 20:44 21.09.2023)
© AP Photo / Amanda Andrade-RhoadesABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar,
© AP Photo / Amanda Andrade-Rhoades
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı fonların ve yardımların neo-Nazi Azov Taburu'na gidip gitmediğini sordu. Gosar, ABD'nin bir Nazi rejimine para göndermesinin yasadışı olduğunu vurguladı.
ABD Kongre üyesi Paul Gosar, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektupta, Washington'un Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu'na fon sağlamayı yasaklayan yasanın etkinliğini sorguladı.
Gosar, Sputnik tarafından elde edilen bir mektupta, şu ifadeleri kullandı:
"Kongre, yasadan sağlanan fonların kınanması gereken neo-Nazi militan örgütüne gitmesini yasaklayan 8138. maddeyi 2023 Mali Yılı Konsolide Ödenekler Yasasına dahil etmekte haklıydı. Ancak buna rağmen, 8138. Maddenin etkinliğini sorguluyorum."
"Ukrayna Ulusal Muhafızları veya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla Azak milislerine ne kadar ABD yardımı ulaştırıldı?" Gosar mektubunda, Azov Taburu'nun Ukrayna Ulusal Muhafızları'na dahil edilmiş olmasından endişe duyduğunu vurgulayarak, ABD’nin sağladığı silah, istihbarat ve eğitiminin, açıkça yasadışı olan Azov Birliği'ne gittiğini belirtti.
Cumhuriyetçi kongre üyesi, ABD'nin bir Nazi rejimine para göndermesinin ahlak dışı ve yasadışı olduğununun altını çizdi.
© SputnikABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
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© Sputnik
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
© SputnikABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
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© Sputnik
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
© SputnikABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
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© Sputnik
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
© SputnikABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
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© Sputnik
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
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© Sputnik
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
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© Sputnik
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
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© Sputnik
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup
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© Sputnik
ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Gosar'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben yazdığı mektup