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https://sputniknews.com.tr/20231005/abd-temsilciler-meclisi-gecici-baskani-pelosinin-kongredeki-ofisini-bosaltmasini-istedi-1076037373.html
ABD Temsilciler Meclisi geçici Başkanı, Pelosi'nin Kongre'deki ofisini boşaltmasını istedi
ABD Temsilciler Meclisi geçici Başkanı, Pelosi'nin Kongre'deki ofisini boşaltmasını istedi
ABD Temsilciler Meclisi geçici Başkanı Patrick McHenry, eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Kongre'deki ofisini boşaltmasını istedi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T02:38+0300
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nancy pelosi
kevin mccarthy
temsilciler meclisi
abd temsilciler meclisi
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ABD Basınında yer alan habere göre, dün koltuğundan edilen Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ardından görevi geçici olarak devralan McHenry'nin ilk icraatından biri, 83 yaşındaki eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin, Kongre'deki ofisinin boşaltılmasını istemek oldu.McHenry'nin ofisinden, konuya ilişkin Pelosi'nin ofisine dün iletilen e-postada, ofisin boşaltılması için bir günden az süre verildi.Pelosi, "Hepimizin sabırsızlıkla beklediği, yeni Cumhuriyetçi liderliğin ele alması gereken tüm önemli kararlar dururken, yeni geçici başkanın ilk eylemlerinden biri bana Kongre binasındaki ofisimi derhal boşaltma emrini vermek oldu" ifadesini kullandı.Geçen hafta vefat eden Senatör Dianne Feinstein'ın bugün düzenlenecek cenaze töreni için San Francisco'da bulunan Pelosi'nin, ofisi, Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in çalışanları tarafından boşaltıldı.Nancy Pelosi, ofisinin tahliye edilmesinin istenmesinin, meclis geleneğine uymadığını belirterek, kendi görev süresi boyunca eski meclis başkanlarından Cumhuriyetçi Dennis Hastert'e, istediği süre boyunca ofis tahsis ettiğini aktardı.McHenry'nin, Pelosi'nin yanı sıra eski Demokrat Temsilci (84) Steny Hoyer'in Kongre'deki ofisini boşaltmasını istediği kaydedildi.McCarthy'nin, dün Temsilciler Meclisinde yapılan tarihi oylamada görevinden düşürülmesinin ardından yakın müttefiklerinden McHenry geçici olarak görevi devralmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/ukrayna-ve-isvec-guvenlik-garantileri-konusunda-gorusmelere-baslama-konusunda-anlasti-1076029027.html
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abd, abd, nancy pelosi, kevin mccarthy, temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi

ABD Temsilciler Meclisi geçici Başkanı, Pelosi'nin Kongre'deki ofisini boşaltmasını istedi

02:38 05.10.2023
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteGeçici Meclis Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Patrick McHenry, ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası'ndaki meclis başkanlığından ayrıldı.
Geçici Meclis Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Patrick McHenry, ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası'ndaki meclis başkanlığından ayrıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD Temsilciler Meclisi geçici Başkanı Patrick McHenry, eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Kongre'deki ofisini boşaltmasını istedi.
ABD Basınında yer alan habere göre, dün koltuğundan edilen Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ardından görevi geçici olarak devralan McHenry'nin ilk icraatından biri, 83 yaşındaki eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin, Kongre'deki ofisinin boşaltılmasını istemek oldu.
McHenry'nin ofisinden, konuya ilişkin Pelosi'nin ofisine dün iletilen e-postada, ofisin boşaltılması için bir günden az süre verildi.
Pelosi, "Hepimizin sabırsızlıkla beklediği, yeni Cumhuriyetçi liderliğin ele alması gereken tüm önemli kararlar dururken, yeni geçici başkanın ilk eylemlerinden biri bana Kongre binasındaki ofisimi derhal boşaltma emrini vermek oldu" ifadesini kullandı.
Geçen hafta vefat eden Senatör Dianne Feinstein'ın bugün düzenlenecek cenaze töreni için San Francisco'da bulunan Pelosi'nin, ofisi, Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in çalışanları tarafından boşaltıldı.
Nancy Pelosi, ofisinin tahliye edilmesinin istenmesinin, meclis geleneğine uymadığını belirterek, kendi görev süresi boyunca eski meclis başkanlarından Cumhuriyetçi Dennis Hastert'e, istediği süre boyunca ofis tahsis ettiğini aktardı.
McHenry'nin, Pelosi'nin yanı sıra eski Demokrat Temsilci (84) Steny Hoyer'in Kongre'deki ofisini boşaltmasını istediği kaydedildi.
McCarthy'nin, dün Temsilciler Meclisinde yapılan tarihi oylamada görevinden düşürülmesinin ardından yakın müttefiklerinden McHenry geçici olarak görevi devralmıştı.
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