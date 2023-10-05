https://sputniknews.com.tr/20231005/2023-nobel-edebiyat-odulunun-sahibi-belli-oldu-1076055065.html
2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "yenilikçi oyunları ve nesirleri" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T14:09+0300
2023-10-05T14:09+0300
2023-10-05T14:55+0300
dünya
nobel
nobel edebiyat ödülü
jon fosse
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https://sputniknews.com.tr/20231002/2023-nobel-tip-odulunun-sahipleri-belli-oldu-1075947625.html
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nobel, nobel edebiyat ödülü, jon fosse
nobel, nobel edebiyat ödülü, jon fosse
2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
14:09 05.10.2023 (güncellendi: 14:55 05.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "yenilikçi oyunları ve nesirleri" dolayısıyla Norveçli yazar Jon Fosse kazandı.