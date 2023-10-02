https://sputniknews.com.tr/20231002/2023-nobel-tip-odulunun-sahipleri-belli-oldu-1075947625.html

2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü, MRNA aşıyla ilgili çalışmaları sebebiyle Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T13:16+0300

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Bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nü mRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Macaristan’dan Katalin Kariko ve ABD’den Drew Weissman kazandı.Ekim ayı içinde Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi dallarında da Nobel ödülleri sahiplerini bulacak.Katalin Kariko kimdir?Katalin Kariko,17 Ocak 1955 tarihinde Szolnok'ta doğdu. Macar biyokimyager ve bilim insanı. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi olan BioNTech'te kıdemli başkan yardımcısı olan Kariko, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdikleri Kovid-19 aşısının temel aldığı mRNA teknolojisini geliştirmesi ile tanınmaktadır.Kariko 1956 Macaristan ayaklanması'ndan bir yıl önce 17 Ocak 1955'te Jász-Nagykun-Szolnok vilayetinin merkezi Szolnok'ta doğdu. Kasap bir baba ve ev hanımı bir annenin kızı olarak Büyük Macaristan Ovası yakınlarındaki Kisújszállás kasabasında büyüdü. Küçük yaştan itibaren bilime ilgi duyan Kariko, lisans eğitimine 23 yaşında Szeged Üniversitesi Biyolojik Araştırmalar Merkezi'nde başladı ve burada doktorasını tamamladı.Drew Weissman kimdir?Drew Weissman 7 Eylül 1959'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin Lexington şehrinde doğdu ve büyüdü. 1981 yılında Brandeis Üniversitesi'nin biyokimya ve enzimoloji alanlarından lisans derecesi ile mezun oldu. Aynı zamanda okurken Gerald Fasman'ın laboratuvarında çalıştı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini 1987 yılında Boston Üniversitesi'nde immünoloji ve mikrobiyoloji alanlarında yaptı. Daha sonra, Beth Israel Deaconess Medical Center'da tıp doktoru olarak çalıştı ve ardından Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün şu anki direktörü Anthony Fauci'nin gözetiminde Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) burs kazandı.

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