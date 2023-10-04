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YSK Başkanı Yener'den 'seçim' açıklaması: İlk genelgemiz istifa etmesi gerekenlere ilişkin olacak
YSK Başkanı Yener'den 'seçim' açıklaması: İlk genelgemiz istifa etmesi gerekenlere ilişkin olacak
YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim için yapılan hazırlıklara ilişkin konuştu. Yener, "Yerel seçim mesaimiz başladı" diyen Yener, "İlk genelgemiz istifa... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T22:10+0300
2023-10-04T22:10+0300
türkiye
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
ahmet yener
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
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Yüksek Seçim Kurulu (YKS) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin Habertürk'e konuştu.YSK'nın bu hafta itibarıyla genelge çalışmalarına başlayacağını ifade eden Yener, "İlk çıkaracağımız genelge adaylık için görevden çekilmesi gerekenlere ilişkin olacak" dedi.'Seçim kurullarının eksiklikleri bu ay sonuna kadar tamamlanacak'Son milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kurullarından değerlendirme raporu aldıklarını dile getiren Yener, "Bu raporlar genelge çalışmalarımız esnasında dikkate alınacak. Seçim kurullarının bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, oy verme kabini ve sandık gibi eksiklikleri bu ay sonuna kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı.Seçmen listesinin 1 Ekim'de Mernis'ten alındığını ve bu liste üzerinden ne şekilde güncelleme yapılacağının ilke ve usullerinin 1 Ekim'de Resmi Gazete'de ilan edildiğini belirten Yener, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu hafta itibarıyla yerel seçim mesaisine resmen başladığını belirterek, YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi ve genelgelere dair teknik çalışmaların başladığını söyledi.Yener, öncelikle aday olmaları halinde istifa etmesi gerekenlere yönelik tarihleri içeren genelgenin çıkarılacağını açıkladı. Yener, yine bir sandıkta kaç seçmenin oy kullanacağının da tespiti çalışmalarının öncelikli olarak sonuçlandırılacağını kaydetti. YSK'nın 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında tüm seçim kurullarından değerlendirme raporu aldığını aktaran Yener, şunları kaydetti:'1 Ocak'ta tüm teşkilatlarımızla yerel seçime hazır olacağız'Seçimin başlangıç tarihi olacak 1 Ocak öncesinde tüm personellerin eğitimlerini tamamlamış olacaklarını bildiren Yener, "1 Ocak'ta tüm teşkilatlarımızla yerel seçime hazır olacağız. Seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231001/yerel-secimlerle-ilgili-karar-resmi-gazetede--1075917055.html
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yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim
yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim

YSK Başkanı Yener'den 'seçim' açıklaması: İlk genelgemiz istifa etmesi gerekenlere ilişkin olacak

22:10 04.10.2023
© AAAhmet Yener
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA
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YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim için yapılan hazırlıklara ilişkin konuştu. Yener, "Yerel seçim mesaimiz başladı" diyen Yener, "İlk genelgemiz istifa etmesi gerekenlere ilişkin olacak" ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YKS) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin Habertürk'e konuştu.
YSK'nın bu hafta itibarıyla genelge çalışmalarına başlayacağını ifade eden Yener, "İlk çıkaracağımız genelge adaylık için görevden çekilmesi gerekenlere ilişkin olacak" dedi.

'Seçim kurullarının eksiklikleri bu ay sonuna kadar tamamlanacak'

Son milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kurullarından değerlendirme raporu aldıklarını dile getiren Yener, "Bu raporlar genelge çalışmalarımız esnasında dikkate alınacak. Seçim kurullarının bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, oy verme kabini ve sandık gibi eksiklikleri bu ay sonuna kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı.
Seçmen listesinin 1 Ekim'de Mernis'ten alındığını ve bu liste üzerinden ne şekilde güncelleme yapılacağının ilke ve usullerinin 1 Ekim'de Resmi Gazete'de ilan edildiğini belirten Yener, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu hafta itibarıyla yerel seçim mesaisine resmen başladığını belirterek, YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi ve genelgelere dair teknik çalışmaların başladığını söyledi.
Yener, öncelikle aday olmaları halinde istifa etmesi gerekenlere yönelik tarihleri içeren genelgenin çıkarılacağını açıkladı. Yener, yine bir sandıkta kaç seçmenin oy kullanacağının da tespiti çalışmalarının öncelikli olarak sonuçlandırılacağını kaydetti.
YSK'nın 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında tüm seçim kurullarından değerlendirme raporu aldığını aktaran Yener, şunları kaydetti:
"Raporlar sayesinde seçimlerde yaşanan bazı ufak sorun ve eksiklikleri görme imkanı bulduk. Söz konusu raporlar yeni genelge çalışmalarımızda dikkate alınacak. Yine tüm seçim kurullarının donanımsal eksikliklerini olup olmadığını da sorduk. Bu konuda özel bir çalışma yaptık. Bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, oy verme kabini, sandık gibi seçim kurullarında tespit edilen eksikliklerin hızla giderilmesine dönük çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekim ayı itibarıyla tüm bu donanımsal eksiklikleri gidermiş olacağız. Yine seçim süreci içerisinde deprem bölgesine yönelik olarak kurulumuzca yerinde inceleme yapılacaktır.”

'1 Ocak'ta tüm teşkilatlarımızla yerel seçime hazır olacağız'

Seçimin başlangıç tarihi olacak 1 Ocak öncesinde tüm personellerin eğitimlerini tamamlamış olacaklarını bildiren Yener, "1 Ocak'ta tüm teşkilatlarımızla yerel seçime hazır olacağız. Seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2023
TÜRKİYE
Yerel seçimlerle ilgili karar Resmi Gazete’de
1 Ekim, 09:24
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