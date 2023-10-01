https://sputniknews.com.tr/20231001/yerel-secimlerle-ilgili-karar-resmi-gazetede--1075917055.html

Yerel seçimlerle ilgili karar Resmi Gazete’de

Yerel seçimlerle ilgili karar Resmi Gazete’de

Yerel seçimlerin 31 Mart’ta yapılması yönünde karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre seçmen kütüğü güncellemelerinin tarihin de açıklandı. 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T09:24+0300

2023-10-01T09:24+0300

2023-10-01T09:25+0300

türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta yapılacak.Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230928/erdogan-ile-bahceli-gorusmesinin-ana-gundemi-yerel-secim-1075825549.html

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