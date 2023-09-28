https://sputniknews.com.tr/20230928/erdogan-ile-bahceli-gorusmesinin-ana-gundemi-yerel-secim-1075825549.html

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin ana gündemi yerel seçim

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin ana gündemi yerel seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi dün, Beştepe’de kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi ise yerel seçimlerdi. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T07:59+0300

2023-09-28T07:59+0300

2023-09-28T07:59+0300

politika

devlet bahçeli

recep tayyip erdoğan

görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için gittiği ABD’deki gerçekleştirdiği temaslar ve Nahçıvan ziyaretiyle ilgili Bahçeli ile istişarelerde bulunduğu belirtildi. Hürriyet'in haberine göre Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla beraber İsveç’in NATO üyeliği konusunda atılacak adımlar da gündeme geldi.Gündem yerel seçimErdoğan-Bahçeli görüşmesinin bir diğer ana gündem maddesi yerel seçimler oldu. Bu kapsamda, AK Parti ve MHP’den oluşan heyet bir süredir ittifak yapılması planlanan büyükşehirler üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların son durumunun değerlendirildiği görüşmede, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde nasıl adayların çıkarılması gerektiği konusunda liderler fikir alışverişinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa konusunda, “Meclis grubumuz, ‘sivil anayasayı beraber yapalım’ davetimizi iletecek” demişti. Bu doğrultuda liderlerin, Cumhur İttifakı'nın Meclis’in yeni döneminde sivil anayasayı yapma konusunda kararlı olduklarını görüşmede bir kez daha vurguladıkları belirtildi. Yeni dönemde Meclis gündemine gelecek kanun tekliflerini de masaya yatıran Erdoğan ve Bahçeli ayrıca, enflasyonun düşmesi için alınan ve alınması planlanan tedbirler başta olmak üzere ekonomik gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230927/erdogan-ve-bahceli-bugun-gorusecek-1075802329.html

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