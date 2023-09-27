https://sputniknews.com.tr/20230927/erdogan-ve-bahceli-bugun-gorusecek-1075802329.html
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Beştepe'de bir görüşme gerçekleştiriyor. 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T13:39+0300
2023-09-27T13:39+0300
2023-09-27T14:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
mhp
ittifak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.İkilinin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/abdulkadir-selvi-erdogan-bahceli-gorusmesini-yazdi-1075037960.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı, mhp, ittifak
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı, mhp, ittifak
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
13:39 27.09.2023 (güncellendi: 14:12 27.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Beştepe'de bir görüşme gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
İkilinin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.