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Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Bahçeli görüşmesini yazdı
Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Bahçeli görüşmesini yazdı
Abdulkadir Selvi, "Biz Erdoğan ile Bahçeli dünkü görüşmede ittifak konusunu ele aldı diyoruz ama iki lider temmuz ayında yaptıkları görüşmede zaten Cumhur... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T08:04+0300
2023-08-30T08:04+0300
politika
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün bir araya geldi. Görüşme, MHP liderinin konutunda gerçekleşti. Görüşmenin içeriği ise merak ediliyor. Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ile Bahçeli ittifakı mı konuştu" başlıklı yazısında söz konusu görüşmeyi mercek altına aldı. Selvi yazısında ikili görüşmeye ilişkin, "Biz Erdoğan ile Bahçeli dünkü görüşmede ittifak konusunu ele aldı diyoruz ama iki lider temmuz ayında yaptıkları görüşmede zaten Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlere birlikte hazırlanması konusunda mutabakata varmışlar" bilgisini paylaştı.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:Devlet Bahçeli’nin, “Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanarak, ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecektir” dediği sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti’nin MKYK toplantısında, “Yerel seçimlerden Cumhur İttifakı olarak başarıyla çıkacağımıza inanıyorum” diyor. Erdoğan’ın konuşmasında Cumhur İttifakı’na yaptığı vurgu MKYK üyelerinin dikkatinden kaçmıyor. Biz Erdoğan ile Bahçeli dünkü görüşmede ittifak konusunu ele aldı diyoruz ama iki lider temmuz ayında yaptıkları görüşmede zaten Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlere birlikte hazırlanması konusunda mutabakata varmışlar.Seçimden sonra 6’lı Masa’da yaşanan kavganın, havada savrulan hakaretlerin, suçlamaların hiçbirisi Cumhur İttifakı’nda yaşanmadı. Erdoğan ve Bahçeli’nin güçlü liderliği sayesinde tam bir güven içinde devam ediyor.Yerel seçim hazırlıklarıBu arada AK Parti yerel seçimlerle ilgili ön hazırlıklarını sürdürüyor. AK Partili belediyelerin vaatlerinin gerçekleşme oranları, belediye başkanlarının performanslarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Ama 7 Ekim’deki kongreden sonra düğmeye basılacak. Kasım ayının ilk haftasında belediye başkan aday adaylarının başvuruları alınacak. İkinci hafta ise adaylarla ilgili anket çalışması başlatılacak. Ocak ayında belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. Başta İstanbul ve Ankara’yı alarak cumhurbaşkanlığı seçiminde elde edilen başarının yerel seçim zaferiyle taçlandırılması hedefleniyor.Çalışma yapılıyorAK Parti büyükşehirler ve diğer illerin yanı sıra kıl payı kaybedilen yerlerle ilgili ayrı bir çalışma yapıyor. MHP’nin de Akdeniz bölgesinde son seçimlerde oylarını artırdığı iller var. Ama henüz ortak heyet oluşturulup il bazlı çalışmalara başlanılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/mhp-lideri-devlet-bahceli-gures-agasi-olacak-1075015283.html
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, görüşme
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, görüşme

Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Bahçeli görüşmesini yazdı

08:04 30.08.2023
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Abdulkadir Selvi, "Biz Erdoğan ile Bahçeli dünkü görüşmede ittifak konusunu ele aldı diyoruz ama iki lider temmuz ayında yaptıkları görüşmede zaten Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlere birlikte hazırlanması konusunda mutabakata varmışlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün bir araya geldi. Görüşme, MHP liderinin konutunda gerçekleşti.
Görüşmenin içeriği ise merak ediliyor. Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ile Bahçeli ittifakı mı konuştu" başlıklı yazısında söz konusu görüşmeyi mercek altına aldı. Selvi yazısında ikili görüşmeye ilişkin, "Biz Erdoğan ile Bahçeli dünkü görüşmede ittifak konusunu ele aldı diyoruz ama iki lider temmuz ayında yaptıkları görüşmede zaten Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlere birlikte hazırlanması konusunda mutabakata varmışlar" bilgisini paylaştı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
Devlet Bahçeli’nin, “Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanarak, ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecektir” dediği sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti’nin MKYK toplantısında, “Yerel seçimlerden Cumhur İttifakı olarak başarıyla çıkacağımıza inanıyorum” diyor. Erdoğan’ın konuşmasında Cumhur İttifakı’na yaptığı vurgu MKYK üyelerinin dikkatinden kaçmıyor. Biz Erdoğan ile Bahçeli dünkü görüşmede ittifak konusunu ele aldı diyoruz ama iki lider temmuz ayında yaptıkları görüşmede zaten Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlere birlikte hazırlanması konusunda mutabakata varmışlar.
Seçimden sonra 6’lı Masa’da yaşanan kavganın, havada savrulan hakaretlerin, suçlamaların hiçbirisi Cumhur İttifakı’nda yaşanmadı. Erdoğan ve Bahçeli’nin güçlü liderliği sayesinde tam bir güven içinde devam ediyor.

Yerel seçim hazırlıkları

Bu arada AK Parti yerel seçimlerle ilgili ön hazırlıklarını sürdürüyor. AK Partili belediyelerin vaatlerinin gerçekleşme oranları, belediye başkanlarının performanslarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Ama 7 Ekim’deki kongreden sonra düğmeye basılacak. Kasım ayının ilk haftasında belediye başkan aday adaylarının başvuruları alınacak. İkinci hafta ise adaylarla ilgili anket çalışması başlatılacak. Ocak ayında belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor. Başta İstanbul ve Ankara’yı alarak cumhurbaşkanlığı seçiminde elde edilen başarının yerel seçim zaferiyle taçlandırılması hedefleniyor.

Çalışma yapılıyor

AK Parti büyükşehirler ve diğer illerin yanı sıra kıl payı kaybedilen yerlerle ilgili ayrı bir çalışma yapıyor. MHP’nin de Akdeniz bölgesinde son seçimlerde oylarını artırdığı iller var. Ama henüz ortak heyet oluşturulup il bazlı çalışmalara başlanılmadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
YAŞAM
MHP Lideri Devlet Bahçeli güreş ağası olacak
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